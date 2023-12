Les Sables Vendée terminent 2023 par la victoire de l’espoir contre Loon-Plage

NM1 - Les Sables Vendée Basket ont signé leur deuxième victoire de suite en Nationale 1 (NM1) ce samedi 23 décembre, contre Loon-Plage.

Les Sables Vendée ont profité d’une équipe de Loon-Plage diminuée pour s’offrir un large succès (79-60) pour terminer l’année 2023. Mal en point dans la poule A, l’équipe de Denys Mettay revient ainsi à hauteur de Berck à la dernière place avec 5 victoires et 13 défaites) alors que Loon-Plage (6e avec 10 victoires et 8 défaites) s’enfonce dans le milieu de tableau de cette même poule.

Alors que Jean-Michel Mipoka et Thomas Klein, touchés à la cheville, n’ont pas joué, c’est Louis Prolhac (18 points et 5 passes décisives) qui a guidé les siens vers ce deuxième succès consécutif, après la victoire face à Vitré.

« Je pense c’est l’une des plus belles victoires depuis le début de saison, estime l’entraîneur Denys Mettay sur actu.fr. Louis Prolhac a réalisé son meilleur match avec le LSVB. Il était dans le doute dernièrement. La veille, les garçons avaient fait un très bon entraînement. Je leur avais dit que s’ils produisaient la même chose pendant la rencontre, on arriverait à gagner. »

Sur Ouest-France, l’ancien coach de Rueil qualifie cette rencontre de « victoire référence, la plus large. On doit bâtir dessus. Notre identité défensive est claire depuis trois matches ». De quoi donner de meilleures perspectives pour 2024, et notamment un maintien sportif en Nationale 1.