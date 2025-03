Entraîneur historique des équipes de France de 3×3, Sylvain Maurice n’apparaît plus dans le pool des sélectionneurs des Bleuet(te)s du 3×3.

Ainsi, la liste transmise par la FFBB oscille entre continuité (Charlène Collette, Lucie Battaglia, Anthony Ployez) et renouvellement (Marine Souverain), même si les noms des nouveaux coachs des U21 et U23 ne surprendront personne, Charles-Henri Bronchard et Anthony Christophe, deux anciens assistants.