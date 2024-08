Les six France – Team USA de Vincent Collet

Vincent Collet va défier une septième fois Team USA ce samedi 10 août 2024, à l’occasion de la finale du tournoi olympique masculin de Paris.

En 15 ans à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur a croisé la route des Étasuniens à six reprises, dont quatre fois aux Jeux olympiques, pour deux victoires. Voici les six rencontres en question :

1er. 15 août 2010, à New York (États-Unis) : défaite 86-55 en match de préparation de la Coupe du monde 2010

Pour préparer la Coupe du monde 2010 en Turquie, l’équipe de France s’est rendue aux… États-Unis. La marque Nike, l’équipementier des deux sélections, a organisé un tournoi de préparation au Madison Square Garden. Il s’agissait tout simplement du premier France – Team USA depuis la finale olympique de Sydney, 10 ans plus tôt. Sans Tony Parker, qui n’a pas pris part à cette compétition, les Bleus ont tenu une quinzaine de minutes (26 partout) avant d’être distancés avant la pause (39-30). La pression défensive étasunienne a fait du mal au groupe tricolore (21 balles perdues). Les meneurs Chauncey Billups (17 points) et Rajon Rondo (6 passes décisives) ont guidé l’équipe de Coach K alors que Rudy Gay (19 points) a planté plusieurs gros dunks. Malgré 15 points de Boris Diaw et 11 de Nicolas Batum, les Bleus ont perdu de 31 points (86-55). Soit la plus grosse défaite de Vincent Collet jusqu’ici en sélection, avant France – Canada en ouverture de la Coupe du monde 2023 (65-95).

2e. 29 juillet 2012, à Londres (Grande-Bretagne) : défaite 98-71 au premier tour du tournoi olympique 2012

C’est face à Team USA que l’équipe de France a entamé son tournoi olympique 2012, à Londres, son premier depuis 2000. Ironie du sort, c’était son dernier adversaire aux JO puisque les Bleus restaient dans cette compétition sur une finale contre les États-Unis. De match, il n’y a pas vraiment eu entre la bande à Kevin Durant (22 points) et LeBron James, déjà, et l’équipe de Tony Parker. Dans le coup une partie de la première mi-temps là encore, avec un panier de Yannick Bokolo – qui nous avait cette aventure olympique – à la fin du premier quart-temps (22-21), les Français accusaient déjà 16 points de retard à la pause (52-36). Sans lâcher, ils ont toutefois terminé à -27 malgré 12 points d’Ali Traoré et 9 rebonds de Ronny Turiaf. Après cette défaite initiale, la bande de Vincent Collet a gagné ses quatre matches suivants en poule avant de perdre en quarts de finale contre l’Espagne (66-59), futur finaliste, après avoir longtemps mené.

3e. 14 août 2016, à Rio (Brésil) : défaite 100-97 au premier tour du tournoi olympique 2016

Après une rouste d’entrée contre l’Australie, taillée pour aller chercher une médaille, l’équipe de France a enchaîné trois victoires : face à la Chine, contre la Serbie (qui ne semblait pas vouloir l’emporter afin de s’offrir un meilleur tableau final) et Venezuela. Les Bleus, déjà qualifiés, ont tenu tête à des Américains très peu pressant défensivement malgré la préservation de Tony Parker. Guidés par son remplaçant, Thomas Heurtel (18 points) mais aussi Nando De Colo (18 points), Nicolas Batum (14 points) et Joffrey Lauvergne (12 points), les Français comptaient 9 points d’avance à la pause (55-46). Ils ont toutefois fini par s’incliner de 3 points, avant d’être humiliés (67-92) par l’Espagne (encore) en quarts de finale des JO.

4e. 11 septembre 2019, à Dongguan (Chine) : victoire 89-79 en quarts de finale de la Coupe du monde 2019

Cinq après avoir manqué la finale contre Team USA à Madrid, l’équipe de France a retrouvé les États-Unis dès les quarts de finale après une courte défaite contre l’Australie au deuxième tour. Les Bleus ont joué crânement leur chance en s’appuyant à l’intérieur, avec Rudy Gobert. Andrew Albicy a muselé Kemba Walker, Frank Ntilikina a mis de gros tirs et les Français ont sorti le poids lourd du basketball mondial. De quoi s’offrir une demi-finale contre l’Argentine. Mais l’équipe de Facu Campazzo et Luis Scola lui a sauté à la gorge.

5e. 25 juillet 2021, à Tokyo (Japon) : victoire 83-76 au premier tour du tournoi olympique 2020

Comme à Londres et Rio, l’équipe de France s’est retrouvée dans la poule des États-Unis à Tokyo. Et comme à Londres, les Bleus ont démarré leur tournoi face à Team USA. Contre une équipe peu préparée du fait de la fin de saison tardive de la NBA, après le COVID-19, les Français ont livré une partie remarquable. Guidés par un excellent Evan Fournier (28 points à 11/22 aux tirs), ils ont fait céder le groupe de Gregg Popovich. De quoi s’ouvrir le chemin vers les phases finales, avec deux matches à leur portée en perspective (contre la Tchéquie puis l’Iran).

6e. 7 août 2021, à Tokyo (Japon) : défaite 87-82 en finale du tournoi olympique 2024

Moins de deux semaines après leur confrontation en poule, l’équipe de France et les États-Unis se sont retrouvés en finale olympique… un samedi matin dans une salle vide. En effet, en raison de la pandémie de COVID-19, le public était interdit dans la salle. Par ailleurs, le diffuseur américain avait payé le prix fort pour pouvoir disposer cette finale olympique à un horaire avantageux. Ainsi, c’est à 10h du matin (4h en France) que le match s’est joué. Un match serré mais dominé par Kevin Durant. Deux-trois tirs ouverts clés et des lancers francs laissés en route par Rudy Gobert (6/13) aurait pu changer la donne mais ce sont bien les Étasuniens qui ont encore ramené l’or. Avant de le conserver à Paris ?