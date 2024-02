Les Spurs de Victor Wembanyama craquent dans le dernier quart-temps

Pour leur première sortie du Rodéo Road Trip, les San Antonio Spurs ont été fidèles à eux-mêmes. Un match plutôt solide, trois quart-temps de bonne facture et puis le tour noir, le néant, presque inexplicable, dans le 4e quart-temps. À l’entame des douze dernières minutes, le Heat a infligé un 7-0 aux Texans avant de prendre rapidement dix points d’avance (89-79) et de s’incliner une 41e fois en 51 matchs (116-104). « J’ai dit à mon équipe qu’elle avait joué à fond », souligne Gregg Popovich. « Les gars ont joué pour gagner mais Miami était plus en jambes dans le dernier quart-temps. Ce n’est pas surprenant. »

Wemby se rapproche de Deandre Ayton

Tre Jones et Devin Vassell, tous les deux à créditer de 19 points, ont essayé d’éviter une 5e défaite de suite. Sauf que Jimmy Butler, en triple double pour la première fois depuis deux ans, était en grande forme, avec 17 points à 5/12 aux tirs, 11 rebonds et 11 passes en 34 minutes. Victor Wembanyama a lui aussi livré une belle ligne de statistiques, avec 18 points à 7/13 aux tirs (dont 3/5 à 3-points), 13 rebonds et 3 passes en 28 minutes.

Le natif du Chesnay (Yvelines) a signé son 25e double-double de la saison et se rapproche un peu plus du record de Deandre Ayton (39), du jamais-vu pour un rookie depuis 2019. Après avoir brillé en janvier et récompensé par un titre de rookie du mois, « Wemby » est resté en-dessous de la barre des 20 points pour la troisième fois de suite alors qu’il l’avait atteinte dix fois de suite le mois précédent.

Alors qu’aucun joueur ne devrait arriver et que des départs restent probables avant la trade deadline (21 h en France), les Spurs enchainent par un déplacement à Orlando en back to back, ce jeudi soir.