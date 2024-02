Victor Wembanyama va participer au Skills Challenge du All-Star Game

Victor Wembanyama participant du Skills Challenge du All-Star Game NBA 2024, c’était déjà dans les tuyaux. Selon Shams Charania de The Athletic, le Français avait l’envie de participer à ce concours. Mais désormais, toujours selon le même journaliste américain, on connaît la composition de son équipe. Il sera entouré de deux autres premiers choix de Draft, à savoir Paolo Banchero (2022) et Anthony Edwards (2020).

An all No. 1 overall pick team at the Skills Challenge at NBA All-Star weekend includes, per sources: – Minnesota’s Anthony Edwards

– Orlando’s Paolo Banchero

– San Antonio’s Victor Wembanyama pic.twitter.com/qeWi5SMGzw — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2024

Ce concours du Skills Challenge a changé de version depuis deux saisons, passant de confrontation individuelle (comme en LNB) à une collective. Ce concours, comme en LNB, allie le maniement du ballon et adresse au tir. Non-sélectionné pour le match du All-Star Game, l’intérieur des Spurs aura malgré tout une belle scène pour faire grimper sa notoriété, avec le Rising Star Challenge en compagnie de Bilal Coulibaly (rassemblant rookies, sophomores et jeunes de G-League) et donc le Skills Challenge. Un concours que Tony Parker a remporté en 2012.