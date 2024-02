Wembanyama rookie du mois mais pas au All-Star Game

Victor Wembanyama a été élu rookie du mois de janvier 2024 en NBA. Alors que le titre est revenu à son rival Chet Holmgren en novembre et décembre, cette fois le n°1 de la Draft a mis la barre très haute avec 24 points à 50,6% de réussite aux tirs (dont 32,4% à 3-points), 9,6 rebonds, 3,3 passes décisives, 3,3 contres et 3,6 balles perdues en moins de 27 minutes. Surtout, les San Antonio Spurs ont connu la victoire à cinq reprises en 14 matches, après avoir enchaîné les revers avant cela (23 défaites en 28 rencontres en 2023).

The best of January Western Conference @Kia Rookie of the Month Victor Wembanyama! #KiaROTM

24.0 PPG | 9.6 RPG | 3.4 BPG pic.twitter.com/uoyLI6rYVl

— NBA (@NBA) February 1, 2024