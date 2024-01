Victor Wembanyama compte participer au Skills Challenge du All-Star Game NBA

Victor Wembanyama sera l’une des attractions du All-Star Game NBA 2024. S’il n’est pas encore sûr qu’il puisse être sélectionné pour le match des étoiles le dimanche 18 février, il devrait en revanche participer au Skills Challenge la veille annonce Shams Charania de The Athletic.

Le n°1 de la Draft NBA 2023, excellent depuis le début de l’année 2024 malgré un temps de jeu limité, participera très probablement au Rising Stars Challenge le vendredi 16 février, à Indianapolis dans l’Indiana. En France, Victor Wembanyama a été élu MVP du All-Star Game LNB 2022. Cette année-là, il avait également participé au concours à 3-points face à Nando De Colo, Nicolas Lang et Keith Hornsby. L’année précédente, il avait critiqué sa sélection pour le All-Star Game LNB alors qu’il ne tournait qu’à 6 points de moyenne en Betclic ÉLITE.

San Antonio's Victor Wembanyama plans to commit to participate in the Skills Challenge at NBA All-Star Weekend in Indianapolis, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/YJjVjZFGoN

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2024