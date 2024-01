Les Spurs finissent 2023 par une défaite contre les Celtics

En cette soirée de la Saint-Sylvestre, les San Antonio Spurs ont terminé l'année 2023 par une 27e défaite en 32 matchs conte les Boston Celtics (134-101). Victor Wembanyama a livré un match solide (21 points, 7 rebonds et 3 passes en 24 minutes).

C’est donc par une nouvelle défaite des Spurs, battus 134-101 face aux Boston Celtics, que Victor Wembanyama a conclu son incroyable année 2023. Celle qui l’a propulsé à une finale inattendue de Betclic ÉLITE avec les Metropolitans 92 jusqu’à ses premiers pas remarqués en NBA. « Je ne prends pas de résolution lors du passage à la nouvelle année mais vous savez, avec notre métier, on en prend de nouvelles chaque semaine », note-il. « On a de nouveaux challenges tous les deux jours. »

Les Spurs doivent « s’inspirer » des Celtics.

Toujours est-il que Victor Wembanyama a pu mesurer tout le chemin qu’il reste à parcourir aux Spurs avant de pourquoi jouer le titre dans quelques années. Les Celtics, menés par sa doublette Jaylen Brown (24 points à 9/13 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes) – Jayson Tatum (25 points à 10/17 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes) et toujours premiers à l’Est (26 victoires – 6 défaites), n’ont guère eu de mal à se défaire des Texans.

« C’est difficile de jouer contre eux mais je pense que nous avons appris », tente de positiver Victor Wembanyama. « Les Celtics ont fait très peu d’erreurs, on doit s’en inspirer. »

Devant trois de ses anciens coachs à Nanterre (Philippe Da Silva, Michael Bur et Karim Boubekri), Wemby a quand même sorti quelques actions de premier choix comme ce dunk très aérien en contre-attaque (79-60, 26′) ou cette claquette dunk sur Jayson Tatum (86-64, 30′).

Privés de Keldon Johnson et de Zach Collins « entre deux et quatre semaines », les Spurs ont plutôt bien trouvé Victor Wembanyama, surtout dans le deuxième quart-temps où la coqueluche du Frost Bank Center s’est régalée. Laissé au repos lors du deuxième match à Portland le 29 décembre dernier (défaite 134-128), Wemby a terminé l’année sur une note positive avec 21 points (8/16 aux tirs), 7 rebonds et 3 passes en 24 minutes. 2023, l’année de son explosion, s’achève. 2024, l’année des Jeux olympiques de Paris, s’ouvre…

De notre correspondant Théo Quintard à San Antonio (Texas),