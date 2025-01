Les Timberwolves et les Sixers enchaînent, Moussa Diabaté en évidence malgré la défaite des Hornets

Minnesota poursuit sa belle série avec une quatrième victoire consécutive, tandis que Moussa Diabaté a livré une prestation solide dans la large défaite de Charlotte. Guerschon Yabusele a lui aussi pesé dans le succès des Sixers, alors que Bilal Coulibaly et les Wizards continuent de sombrer.

Les Timberwolves dominent Phoenix, Rudy Gobert précieux dans l’ombre

Les Minnesota Timberwolves confirment leur statut de prétendant à l’Ouest avec un quatrième succès de rang, acquis sur le parquet des Phoenix Suns (121-113). Un duel intense marqué par les 33 points d’Anthony Edwards, qui a tenu tête à un Kevin Durant également en grande forme (33 points).

Moins en vue au scoring, Rudy Gobert (4 points, 5 rebonds) n’a pas eu son impact habituel dans les statistiques, mais il a su peser autrement, notamment en défense. Son différentiel de points (+9) prouve son importance dans le collectif des Wolves, qui confirment leur solidité.

Yabusele continue de saisir sa chance avec les Sixers

Privés de Joel Embiid et Andre Drummond, les Philadelphia 76ers peuvent compter sur Guerschon Yabusele, une nouvelle fois titulaire face aux Kings (117-104). S’il n’a pas été le plus adroit (9 points à 4/9 au tir), l’ancien du Real Madrid a fait parler son activité (6 rebonds, 3 passes, 1 interception en 28 minutes). Avec un Tyrese Maxey en feu (30 points, 8 passes), les Sixers alignent une quatrième victoire consécutive et restent dans la course aux playoffs (19 victoires et 27 défaites).

Moussa Diabaté en progression malgré la lourde défaite des Hornets

Déjà privés de LaMelo Ball et de plusieurs cadres, les Charlotte Hornets n’ont rien pu faire face aux Brooklyn Nets (83-104). Dans ce marasme offensif (33,7 % au tir, 37 points marqués à la mi-temps), Moussa Diabaté a pourtant su tirer son épingle du jeu.

Avec 13 points (5/6 au tir), 8 rebonds dont 4 offensifs et un différentiel positif (+3 en 27 minutes), le jeune intérieur français a été l’un des rares motifs de satisfaction pour Charlotte. Il signe ainsi sa deuxième meilleure performance offensive de la saison.

Soirée compliquée pour Bilal Coulibaly et les Wizards

Toujours bloqués à la dernière place de la Conférence Est, les Washington Wizards ont sombré face aux Toronto Raptors (82-106), enregistrant une 15e défaite de suite. Avec 25 ballons perdus, l’équipe de la capitale a atteint un triste sommet, et Bilal Coulibaly n’a pas échappé à la débâcle.

En difficulté au tir (1/6), l’arrière/ailier français a compilé 8 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception, mais aussi 4 pertes de balle en 25 minutes. Alexandre Sarr, lui, était absent de la feuille de match en raison d’une blessure à la cheville.

Autres performances françaises de la nuit

Du côté du Thunder d’Oklahoma City, Ousmane Dieng a eu droit à 7 minutes de jeu contre Golden State, le temps de cumuler 2 rebonds et 1 passe, sans prendre le moindre tir. Le Thunder s’est incliné face aux Warriors (109-116) du duo Stephen Curry (21 points) – Andrew Wiggins (27 points). Pourtant, Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 52 points à 16/29 !