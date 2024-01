Les Timberwolves toujours invaincus lorsque Rudy Gobert marque 16 points ou plus

Les Minnesota Timberwolves, qui sont toujours en tête de la Conférence Ouest, sont la belle histoire collective de cette saison de NBA. Et leur pivot français Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) y est pour beaucoup. Pour sa deuxième saison à Minneapolis depuis son transfert du Jazz, il a définitivement pris ses marques. Après un début de saison exceptionnel défensivement – qui le place favori pour remporter un quatrième titre de Défenseur de l’année – le natif de Sant-Quentin commence à faire parler de lui de l’autre côté du terrain. Ce grâce à une relation qui se développe avec ses deux leaders, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. Le premier a délivré 22 passes décisives à Gobert cette saison, contre près du double pour le second (40), qui est celui qui le sert le plus. Juste derrière figure Mike Conley avec 39 caviars. Sa relation avec le meneur américain est déjà établie depuis leur collaboration du côté d’Utah pendant 4 saisons.

🗼 Le "𝗔𝗟𝗟𝗘𝗬-𝗢𝗢𝗣" entre… Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert ! pic.twitter.com/QVwF5QkhoG — Basket USA 🏀 (@basketusa) January 15, 2024

Des espaces créés

Le Français a donc trouvé sa place dans le jeu collectif des Timberwolves. Ses coéquipiers ont appris à le connaître, et commencent enfin à le servir dans ses positions préférentielles, notamment sur pick-and-roll. En tout cas plus que la saison dernière, où il avait connu sa plus faible moyenne de points (13.4) depuis 2015/16. Depuis la mi-décembre, le triple Défenseur de l’année s’approche des 15 points de moyenne. Et sur ses quatre derniers matchs, il cumule des statistiques de 19.8 points à 78,4% au tir et 65,6% aux lancers-francs, 15,8 rebonds et 2,5 contres. Et son épanouissement personnel influe sur le succès collectif de son équipe. Sur les 12 rencontres où Rudy Gobert a dépassé les 16 points, les Timberwolves ont gagné… 12 fois. Ils sont tout simplement invaincus quand il réalise un match plein offensivement. Ce qui s’explique facilement selon son coach Chris Finch :

« Clairement ça nous aide quand on arrive à faire fonctionner des systèmes pour Rudy, parce que les adversaires doivent envoyer plus de gars pour défendre les pick-and-rolls. Et s’ils ne le font pas, c’est plus facile pour nous de le trouver à l’intérieur parce qu’il y a plus d’espace. C’est l’œuf ou la poule. »

Des arguments similaires ont été invoqués par son coéquipier dans la raquette Karl-Anthony Towns :

« Rudy ouvre beaucoup d’espaces pour nous en attaque grâce à l’impact qu’il a dans la raquette, sa domination. Ça ouvre des tirs pour nous. »

Une palette offensive plus complète

Au Media Day en début de saison, le Français expliquait qu’il avait travaillé sur son jeu offensif cet été. Une inter-saison qu’il qualifiait comme “la meilleure de sa vie”. Et qui l’avait même conduit à rentrer le premier tir à 3 points de sa carrière avec l’Équipe de France en préparation pour la Coupe du Monde. En NBA, ses pourcentages au tir ne sont pas encore au niveau souhaité (64% sur la saison). Notamment à cause de passages compliqués en début de saison. Mais depuis le 2 décembre, il tourne à 69% de réussite au tir. Ce qui placerait cette saison dans les trois meilleures de sa carrière. S’il continue à ce rythme, c’est ce qu’il va réussir à faire. Le travail estival effectué lui permet de faire bon usage des ballons qu’on lui donne. Un rouage essentiel dans l’identité de jeu des Timberwolves.

« Le tir à 3 points est la cerise sur le gâteau. Mais j’ai travaillé sur les lancers-francs, les bras roulés, le toucher près du panier, la finition après contact… L’année dernière j’ai eu le plus de “and-one” de ma carrière. Le travail finit par payer et je pense pouvoir encore passer un cap. Notamment à mi-distance, avec des flotteurs, des tirs mi-distance ou même des passes… Tout ça va ensemble. »