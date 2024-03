Les Wizards de Coulibaly égalent le record de défaites de suite de la franchise

Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont enregistré leur 16e défaite de suite en NBA ce mercredi 6 mars, égalant le record de défaites de suite de l’histoire de la franchise de la capitale fédérale.

Contre Orlando, les Wizards ont dilapidé une avance de 21 points (dans le deuxième quart-temps) pour s’incliner 119 à 109 à domicile. Bilal Coulibaly n’a toujours pas retrouvé son adresse (7 points à 2/7 aux tirs, dont 0/4 à 3-points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 28 minutes). Lui et son équipe espèrent stopper cette série noire ce vendredi à la maison contre Charlotte. Autrement, le record de défaites de suite des Washington Wizards datant de la saison 2009-2010 serait battu. De plus, l’équipe de Wes Unseld Jr. a désormais le pire bilan de toute la NBA cette saison, avec 9 victoires et 53 défaites.

Philadelphie éjecté du Top 6 à l’Est

A l’Est toujours, Philadelphie continue de chuter en l’absence de Joel Embiid. La franchise de Nicolas Batum (10 points à 3/6 aux tirs, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 30 minutes) n’est désormais plus dans les six premiers, qui sont automatiquement qualifiés pour les playoffs, après sa défaite à domicile contre les modestes Memphis Grizzlies (109-115). Si Tyrese Maxey était également forfait, Philadelphie avait attaqué le dernier quart-temps avec 12 points d’avance. Mais les locaux ont enregistré un terrible 34 à 16 en faveur des visiteurs sur l’ultime période pour finir par s’incliner pour la 27e fois de la saison.

NICOOOOOOOO 🦇 10 PTS / 6 REB / 1 AST / 1 STL / 1 BLK @nicolas88batum x @sixers pic.twitter.com/Bk4Xr8nYeG — NBA France (@NBAFRANCE) March 7, 2024

A l’Ouest cette fois, Rayan Rupert continue d’avoir du temps de jeu. Il s’est néanmoins montré maladroit face à Oklahoma City et Portland a perdu 128 à 120. Olivier Sarr n’a pas joué pour le Thunder alors qu’Ousmane Dieng n’était pas sur la feuille de match, ce qui était également le cas de Moussa Diabaté pour les Clippers à Houston (victoire 122-116).

