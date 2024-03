Victor Wembanyama blessé à cheville et forfait contre Sacramento

Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans), blessé à la cheville droite, ne pourra pas tenir sa place ce jeudi à Sacramento. L’intérieur des San Antonio Spurs, qui sort d’un petit match à Houston, va manquer le sixième match de sa saison 2023-2024.

Longtemps incertain à Houston à cause de douleurs à l’épaule gauche, Victor Wembanyama est OUT pour le match à Sacramento, jeudi soir, à cause d’une entorse à la cheville droite.

— Théo Quintard (@TheoQuintard) March 7, 2024