Équipes nationales

L’Espagne officialise son nouveau sélectionneur, succédant à Sergio Scariolo

La fédération espagnole de basketball a officialisé le nom du successeur de Sergio Scariolo à la tête de la sélection espagnole. Ancien entraîneur du Real Madrid, Chus Mateo dirigera La Familia jusqu'en 2029, et l'EuroBasket organisé en Espagne.
00h00
Chus Mateo devient le nouveau sélectionneur de l’Espagne, succédant à Sergio Scariolo.

Crédit photo : Julie Dumélié

La Fédération espagnole de basketball (FEB) a officialisé lundi 22 septembre la nomination de Chus Mateo au poste de sélectionneur de l’équipe nationale senior masculine. L’entraîneur madrilène de 56 ans prend ainsi les rênes de La Familia après l’élimination précoce de l’Espagne lors du dernier EuroBasket, qui avait marqué la fin de l’ère Sergio Scariolo.

Un retour rapide après son départ du Real Madrid

Moins de trois mois se sont écoulés depuis le licenciement surprise de Chus Mateo du Real Madrid, intervenu juste après la conquête de la Liga Endesa à Valence. Paradoxalement, il s’agissait de son sixième titre en trois saisons à la tête du club merengue, témoignant de son efficacité à ce niveau.

Le nouveau sélectionneur espagnol s’engage jusqu’en 2029, avec comme objectif majeur l’EuroBasket 2029 que l’Espagne accueillera en tant que pays hôte principal. La nation ibérique organisera notamment l’un des quatre groupes préliminaires ainsi que la phase finale du tournoi.

Un mandat ambitieux

Avant cette échéance, Chus Mateo devra relever plusieurs défis importants. Les qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2027 représentent le premier objectif, avec en ligne de mire une qualification pour la phase finale et potentiellement une place pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Cette nomination marque un tournant pour la sélection espagnole, qui cherche à retrouver sa place parmi l’élite européenne après la déception du dernier EuroBasket. Avec son expérience du haut niveau acquise au Real Madrid, Chus Mateo dispose des atouts nécessaires pour redonner ses lettres de noblesse à La Familia sur la scène internationale.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
