L’Espagne par KO (de Rudy Fernandez), la Grèce au bord du gouffre

Si c’était véritablement sa dernière sortie, alors elle valait le coup. Dans la salle qui l’a vu être couronné champion d’Europe 2015, Rudy Fernandez (1,96 m, 39 ans) a d’abord été accueilli par les huées du public lillois. Presque une marque de respect, en souvenir du bon vieux temps. Mais surtout, le capitaine de la Roja a fait honneur à son statut d’icône du basket européen : un tir à 3-points en entame de quatrième quart-temps, pour calmer le retour grec (65-61, 32e minute), puis un deuxième, en déséquilibre complet, quelques instants plus tard (68-64, 34e minute). Sa marque de fabrique, la mèche toujours impeccable. De quoi faire sourire Dwyane Wade, assis au premier rang, l’un de ses bourreaux en finale olympique 2008.

Son dernier coup d’éclat en carrière ? 53 secondes plus tard, le recordman de participation aux Jeux Olympiques a été mis KO par un coup de pied involontaire de son coéquipier Willy Hernangomez à l’arrière du crâne, sortant finalement sous… l’ovation, certes timide mais bien réelle, du public lillois. De quoi laisser craindre un protocole de commotion cérébrale, alors que sa retraite est programmée pour la fin du tournoi olympique.

Giannis XXL pour rien…

Toutefois, l’Espagne a tout fait pour lui laisser le temps de revenir : dans le duel des déçus du jour 1, la sélection ibérique s’est adjugée un match sublime face à la Grèce (84-77), repoussant les assauts d’un Giannis Antetokounmpo déchaîné (27 points à 12/17, 11 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions) et de l’ancien… boulazacois Vassilis Toliopoulos (1,88 m, 28 ans), auteur de 8 de ses 14 points dans le money-time. Mais quelle ironie pour la Grèce de finalement venir mourir sur une tentative longue distance ratée de son double MVP NBA, sa seule de la matinée… Désormais, la sélection de Vassilis Spanoulis est au bord du précipice, presque condamnée à espérer au mieux un statut de meilleur troisième. Pour cela, il faudra donc battre l’Australie par le plus grand écart possible. Pas une mince affaire. Il vaut mieux désormais être dans la position de l’Espagne. Comme souvent en fait…