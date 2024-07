L’Espagne s’en sort encore de justesse, la Serbie corrige la Chine

L’Espagne et la Serbie se sont de nouveau imposées dans le groupe A du tournoi olympique féminin ce mercredi 31 juillet. Les scénarios ont cependant été bien différents pour les deux sélections.

Après s’être sauvées sur le fil face à la Chine dimanche, les Espagnoles ont de nouveau arraché la victoire à la dernière seconde. Laura Gil a provoqué la faute à 2 secondes de la fin puis a ensuite marqué deux lancers francs. Les joueuses de Miguel Mendez s’en sont sorties de justesse après avoir vu les Porto Ricaines revenir sur leurs talons dans le troisième quart-temps (19-5).

En revanche, la Serbie a eu beaucoup moins de mal contre la Serbie (81-59). L’équipe d’Yvonne Turner (15 points à 6/16 aux tirs, 4 rebonds et 6 passes décisives pour 13 d’évaluation en 30 minutes) s’est largement détachées après la pause, avec seulement 20 points encaissés. La Serbie et l’Espagne joueront la première place du groupe A ce samedi à 13h30. Quant à Porto Rico et la Chine, elles tenteront de l’emporter pour finir parmi les deux meilleurs troisièmes.

Serbia 🇷🇸 and Spain 🇪🇸 grab the first two Quarter-Finals tickets in Women's #Basketball 🎟️

Which other 6 teams will be through their groups? 👀#Paris2024

— FIBA (@FIBA) July 31, 2024