L’Estonie remporte sa première victoire à l’EuroBasket devant 8 000 supporters

L’Estonie a enfin trouvé la clé du succès lors de cette troisième journée de l’EuroBasket 2025. Dans une Arena de Riga transformée en mer bleue par plus de 8 000 supporters estoniens ayant fait le déplacement en Lettonie, les hommes d’Heiko Rannula ont livré une performance majuscule face à la République tchèque.

Cette victoire 89-75 permet à l’Estonie de remonter à un bilan d’une victoire pour deux défaites (1-2), tandis que les Tchèques s’enfoncent avec un terrible 0-3 qui complique sérieusement leurs chances de qualification.

Is this Riga, or Tallinn? Estonia 🇪🇪 are getting away from Czechia to stay in the Round of 16 race! #EuroBasket pic.twitter.com/fKSE5LBlYf — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

Un deuxième quart-temps dévastateur pour faire la différence

Le tournant du match s’est dessiné lors d’un deuxième quart-temps absolument dévastateur de la part des Estoniens. Avec 31 points inscrits en dix minutes, dont 14 dans la raquette, l’Estonie a pris le large face à une défense tchèque totalement aux abonnés absents.

À titre de comparaison, la République tchèque n’avait marqué que 16 points dans la peinture au total lors des 30 premières minutes de jeu. Cette domination intérieure a permis aux Estoniens de creuser un écart qui a atteint +28 points à la mi-temps du troisième quart-temps.

Kristian Kullamae a été le moteur de cette victoire estonienne. Le meneur a compilé 16 points, 7 rebonds et 7 passes, frôlant le triple-double sans jamais forcer son jeu. Henri Drell a également apporté sa pierre à l’édifice avec 15 points sortant du banc.

Une maîtrise technique remarquable

Au-delà de la performance offensive, l’Estonie a impressionné par sa maîtrise technique. Avec seulement 4 ballons perdus sur l’ensemble de la rencontre, les Estoniens ont frôlé le record historique de l’EuroBasket détenu par la Yougoslavie en 2001 avec 3 ballons égarés seulement.

Cette victoire redonne espoir à l’Estonie avant les échéances cruciales qui l’attendent. Après une journée de repos dimanche, les Estoniens affronteront la Turquie lundi, puis le Portugal mercredi pour leur dernier match de groupe.

Du côté tchèque, la déception est palpable. Martin Peterka, encore une fois le meilleur marqueur de son équipe avec 13 points sortant du banc, et ses coéquipiers devront absolument réagir face à la Serbie et la Lettonie pour espérer voir les phases finales.