Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

L’Estonie remporte sa première victoire à l’EuroBasket devant 8 000 supporters

EuroBasket - L'Estonie décroche enfin sa première victoire dans l'EuroBasket. Portés par plus de 8 000 fans en déplacement à Riga, les Estoniens ont dominé la République tchèque 89-75 dans le Groupe A de l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Estonie remporte sa première victoire à l’EuroBasket devant 8 000 supporters

L’Estonie a remporté son premier match à l’EuroBasket dans une incroyable ambiance

Crédit photo : FIBA

L’Estonie a enfin trouvé la clé du succès lors de cette troisième journée de l’EuroBasket 2025. Dans une Arena de Riga transformée en mer bleue par plus de 8 000 supporters estoniens ayant fait le déplacement en Lettonie, les hommes d’Heiko Rannula ont livré une performance majuscule face à la République tchèque.

Cette victoire 89-75 permet à l’Estonie de remonter à un bilan d’une victoire pour deux défaites (1-2), tandis que les Tchèques s’enfoncent avec un terrible 0-3 qui complique sérieusement leurs chances de qualification.

Un deuxième quart-temps dévastateur pour faire la différence

Le tournant du match s’est dessiné lors d’un deuxième quart-temps absolument dévastateur de la part des Estoniens. Avec 31 points inscrits en dix minutes, dont 14 dans la raquette, l’Estonie a pris le large face à une défense tchèque totalement aux abonnés absents.

À titre de comparaison, la République tchèque n’avait marqué que 16 points dans la peinture au total lors des 30 premières minutes de jeu. Cette domination intérieure a permis aux Estoniens de creuser un écart qui a atteint +28 points à la mi-temps du troisième quart-temps.

Kristian Kullamae a été le moteur de cette victoire estonienne. Le meneur a compilé 16 points, 7 rebonds et 7 passes, frôlant le triple-double sans jamais forcer son jeu. Henri Drell a également apporté sa pierre à l’édifice avec 15 points sortant du banc.

L'émotion était palpable pour l'ancien Roannais Henri Drell et son équipe
L’émotion était palpable pour l’ancien Roannais Henri Drell et son équipe (photo : FIBA)

Une maîtrise technique remarquable

Au-delà de la performance offensive, l’Estonie a impressionné par sa maîtrise technique. Avec seulement 4 ballons perdus sur l’ensemble de la rencontre, les Estoniens ont frôlé le record historique de l’EuroBasket détenu par la Yougoslavie en 2001 avec 3 ballons égarés seulement.

Cette victoire redonne espoir à l’Estonie avant les échéances cruciales qui l’attendent. Après une journée de repos dimanche, les Estoniens affronteront la Turquie lundi, puis le Portugal mercredi pour leur dernier match de groupe.

Du côté tchèque, la déception est palpable. Martin Peterka, encore une fois le meilleur marqueur de son équipe avec 13 points sortant du banc, et ses coéquipiers devront absolument réagir face à la Serbie et la Lettonie pour espérer voir les phases finales.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Turquie
Turquie
Suivre
Serbie
Serbie
Suivre
Portugal
Portugal
Suivre
Estonie
Estonie
Suivre
Lettonie
Lettonie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Carl Ponsar participe à la présaison du SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy accueille un partenaire d’entraînement de qualité pour sa présaison
L'Italie a distancé la Géorgie pour l'emporter
EuroBasket
00h00L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Braquée par la Belgique, l’Islande reste fanny à l’EuroBasket
Bogdan Bogdanovic s'est blessé contre le Portugal ce vendredi
NBA
00h00Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie
L'Estonie a remporté son premier match à l'EuroBasket dans une incroyable ambiance
EuroBasket
00h00L’Estonie remporte sa première victoire à l’EuroBasket devant 8 000 supporters
À l’étranger
00h00Star malienne pendant l’AfroBasket, Aliou Diarra va rejoindre une écurie d’EuroLeague
Dennis Schröder a été victime de cris racistes de la part de fans lituaniens
EuroBasket masculin
00h00Dennis Schröder victime de cris racistes lors du match Allemagne – Lituanie
La Boulangère Wonderligue
00h00Rester à l’ASVEL, une « suite logique pour Aïnhoa Risacher afin de « se présenter à la Draft WNBA dans 2 ans »
La Slovénie est le deuxième adversaire de l'équipe de France dans cet EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00Comment regarder France – Slovénie gratuitement ce samedi 30 août ?
La Chorale de Roanne était à 10 sur 15 à 3-points au cours du match
ELITE 2
00h00151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes
1 / 0
Livenews NBA
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
1 / 0