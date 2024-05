L’étrange annonce du Rhénus : quand le speaker informe l’ADA Blois de sa future relégation en plein match…

On démarrait la 27e minute de jeu à Strasbourg, avec Brice Dessert qui s’apprêtait à shooter deux lancers-francs à +9 pour l’ADA Blois (56-47), quand le speaker du Rhénus a pris la parole : « Un résultat important : Gravelines mène dans sa salle 91 à 60 face à Blois (sic). »

Une phrase sortie de nulle part… pour la deuxième fois de la soirée. En toute fin de la première mi-temps, il avait déjà été annoncé que le BCM menait « de 20 points 74-44 (sic) face aux Metropolitans 92 ». Drôlement curieux en plein match, alors qu’aucun autre résultat n’était énoncé et que le score au Stade des Flandres n’avait absolument aucune incidence sur le futur immédiat de la SIG, en lice pour les playoffs. De là à y voir une petite tentative de déstabilisation des Blésois qui commençaient à prendre le large, en leur faisant comprendre l’imminence de leur relégation ?

« C’est dur d’apprendre qu’on joue pour rien »

Si ça en était une, elle a temporairement marché. Brice Dessert a raté ses deux lancers-francs, la SIG est revenue dans la foulée à deux petits points (54-56) mais l’ADA a su faire le nécessaire pour reprendre le contrôle du match (80-88, score final). « C’est dur d’apprendre qu’on ne joue finalement pour rien du tout alors qu’on pensait que notre match avait une signification », a expliqué le capitaine Rion Brown. « Cela s’est vu dans la série qui a suivi, on s’est un peu relâché. Mais Thomas (Hieu-Courtois) a fait du bon boulot pour qu’on relève tous la tête pendant le temps-mort. »

Gêné par son dos et pas en état de jouer, Thomas Hieu-Courtois, éphémère pigiste à la SIG en 2021, était pourtant l’un des plus remontés sur le banc au moment de l’annonce. Elle a surtout fait sortir de ses gonds David Morabito, qui s’en est pris au speaker avec véhémence, indiquant le signe « zéro » avec les doigts. Cependant, celui-ci n’aurait fait qu’exécuter un ordre. Comme il l’atteste dans la note d’excuse signée de sa main et transmise au staff blésois, il a simplement répondu à une demande du club. Un manque d’élégance dénoncé par David Morabito en conférence de presse, et qui devrait figurer dans le rapport arbitral du soir.

Quelle classe 😅 https://t.co/tWX3Xo09pi — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) May 4, 2024