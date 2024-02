L’EuroLeague prévoit un protocole pour célébrer le record de Mike James en plein match

Telle la NBA avec LeBron James le 7 février 2023, l’EuroLeague prévoit de célébrer le record de points de Mike James (1,85 m, 33 ans) dès lors que celui-ci dépassera Vassilis Spanoulis au classement des meilleurs marqueurs de la compétition.

Deuxième meilleur marqueur de l’histoire avec 4 427 points, le meneur de l’AS Monaco n’est plus qu’à 28 points d’égaler le n°1 all-time Vassilis Spanoulis (4 455 points). Ainsi, il est probable que l’Orégonais dépasse l’arrière/meneur grec à l’occasion dans les deux matches à venir étant donné sa moyenne cette saison (19,4 points). Cela pourrait donc être dès ce vendredi 1er mars à Barcelone ou à domicile le jeudi 7 mars contre l’Étoile Rouge de Belgrade.

Selon Basketnews, plusieurs scenarii sont prévus par l’EuroLeague. Si Mike James bat le record de points de l’EuroLeague en première mi-temps, alors la rencontre sera immédiatement stoppée. En revanche, si ce record est battu dans une fin de rencontre accrochée, alors il faudra attendre la fin de rencontre pour assister à la cérémonie. Quoi qu’il en soit, Mike James repartira avec le ballon de la rencontre, qui sera remplacé une fois la barre des 4 455 points franchie.

EuroLeague has prepared a special protocol to honor Mike James' scoring record night, with plans to pause the game and present him with a game ball, per sources.

