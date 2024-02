Mike James deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague, avec De Colo

Mike James est désormais le deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague. Magistral (19 points et 7 passes décisives) face au Partizan Belgrade ce mercredi 31 janvier dans la belle victoire de l’AS Monaco (85-70), le meneur étasunien a atteint la barre des 4 383 points à 1 minute et 39 secondes de la fin. Il égale ainsi Nando De Colo et revient comme un boulet de canon sur le leader historique, Vassilis Spanoulis.

Le duo Mike James – Nando De Colo n’est plus qu’à 72 points du record de Vassilis Spanoulis (4 455 points). « Il est immense et ne cesse de m’impressionner semaine après semaine », a déclaré Mouhammadou Jaiteh au sujet de Mike James après la rencontre. Reste à savoir en combien de matches l’Orégonais parviendra-t-il à revenir sur Vassilis Spanoulis, un joueur qu’il avait affronté en Grèce lorsqu’il jouait à Rhodes puis au Panathinaikos Athènes.

Arrivé en EuroLeague en 2014, à Baskonia, Mike James joue sa dixième saison à ce niveau. Il a disputé à ce stade 267 rencontres et tourne à 16,8 points de moyenne.