L’hommage de Pierric Poupet à Nando De Colo : « C’est un joueur spécial »

Quand Nando De Colo a délivré une offrande venue de nulle part à Mbaye Ndiaye, on ne pouvait pas croire que la longue série de victoires de l’ASVEL contre la JL Bourg allait prendre fin ce dimanche 29 septembre. Admirablement emmené par son maître à jouer, Villeurbanne a en effet pu maintenir sa suprématie sur son voisin bressan (aucune défaite depuis le 4 octobre 2020).

Alors que Nando De Colo (1,95 m, 37 ans) a officialisé sa retraite internationale fin septembre, le double médaillé d’argent aux Jeux olympiques continue de sévir sur les parquets de la Betclic ELITE. Le meneur de jeu a une nouvelle fois prouvé sa valeur lors de la 2e journée face à la JL Bourg, avec sa capacité à trouver ses partenaires (4 passes décisives) et à se rendre sur la ligne des lancers francs (10/10), tout en étant décisif en fin de partie (11 de ses 21 points dans les quatre dernières minutes).

L’entraîneur Pierric Poupet a évoqué la remarquable performance de son joueur en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Progrès et La Voix de l’Ain.

Les mots de Pierric Poupet à propos de Nando De Colo :

« Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice, mais je donnerais une mention spéciale à Monsieur Nando De Colo. Pour ceux qui en doutaient, il en a encore sous la semelle et dans la tête. C’est un grand champion et je le félicite encore pour son parcours en équipe de France et son remarquable été. […] Nando est un joueur spécial, même quand il a eu des blessures. La France du basket doit se rendre compte qu’on a de la chance de l’avoir dans notre championnat. On doit se rappeler de qui il est. On doit être franchouillards quand on a des joueurs pareil dans notre championnat. »