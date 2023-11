À l’extérieur, Lille et Vichy prennent une option sur la finale

Leaders Cup Pro B - En déplacement pour ces demi-finales aller, Lille et Vichy se sont pourtant imposés respectivement sur le parquet de Champagne Basket (73-78) et Poitiers (73-84).

Les demi-finales retour de la Leaders Cup Pro B se disputeront le mardi 5 décembre.

La remontada de Lille contre Champagne Basket

Mené de 14 longueurs à la mi-temps (49-35), Lille a su inverser la tendance en seconde période pour renverser Champagne Basket au palais des sports Pierre-Coubertin (73-78). La défense lilloise est l’une des grandes explications de ce rebond avec seulement 24 points encaissés lors des vingt dernières minutes. L’axe meneur – pivot Marcos Suka-Umu (16 points) et Marcus Santos-Silva (10 points) a une nouvelle fois été essentiel pour le LMB face à une équipe champenoise qui a perdu son adresse extérieure au fil de la rencontre (7/24 à 3-points).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Poitiers « limite » la casse contre Vichy

« On s’en sort bien avec seulement 11 points ». Charly Pontens a voulu voir le positif auprès de la Nouvelle République après la défaite de son équipe face à la JA Vichy (73-84). Car il est vraiment qu’après avoir compté jusqu’à 25 points de retard (36-61, 26′), le PB86 a su limiter la casse dans le dernier quart-temps, remportant la période sur le score de 26-18. Avant cela, l’une des toutes meilleures équipes de Pro B a dominé la lanterne rouge du championnat de par son collectif toujours aussi huilé (huit joueurs à 7 points ou plus). Des individualités, comme Assemian Moulare (10 points), ont en plus eu des éclairs de talent, à l’image de son improbable tir à la fin du premier quart-temps Poitiers a su tenir grâce au bon match et le double-double de Kentan Facey (16 points et 10 rebonds dont 6 offensifs).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre