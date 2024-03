Lille fait les affaires des deux premiers, Pau battu à domicile par la lanterne rouge angevine

Facile leader de Pro B, La Rochelle était partie en vacances sur une note amère, avec une défaite sur le fil à Boulazac (70-73). « Ça a été dur, j’ai repensé longtemps au dernier shoot que j’ai raté, j’ai revisionné le match plusieurs fois », ressassait Tray Buchanan dans les colonnes de Sud Ouest. Auteur de 16 points en 19 minutes face à Denain, l’ancien arrière de Nicosie s’est vengé. Et tout le Stade Rochelais avec lui (83-66). Les coéquipiers de l’international britannique Jubrile Belo (23 points à 8/10 et 7 rebonds) conservent ainsi leur première place et leurs deux victoires d’avance sur Vichy, qui a fêté sa Leaders Cup avec son public, et Emmanuel Omogbo sa prolongation (24 points en 22 minutes !), grâce à un succès contre Antibes (95-85).

Rouen se rapproche du podium, Aix-Maurienne respire mieux

La soirée auvergnate a surtout été rendu parfaite par une bonne nouvelle venue de Lille. À la lutte pour les playoffs, le LMB s’est offert une victoire bonus en faisant chuter le troisième, Boulazac (64-52). Le BBD lâche ainsi du terrain sur la JAV, désormais deux longueurs devant, et voit Rouen revenir tout proche derrière. À la maison, le RMB a dû batailler jusqu’en prolongation mais a réussi à se débarrasser de Nantes (92-88), capitalisant notamment sur l’efficacité offensive de Michael Brisker (21 points en 21 minutes).

En bas de classement, avec une première réussie de Kamel Ammour (17 points, 5 rebonds et 2 passes décisives), Aix-Maurienne s’est adjugé le match de la peur contre Évreux (87-75). Les deux équipes sont désormais à égalité (8v-14d), avec un panier-average favorable à l’AMSB. Mais les Savoyards n’ont pas signé le plus gros coup de la soirée : celui-ci revient à la lanterne rouge angevine, repartie victorieuse de Pau (83-79). De retour à huit professionnels, l’EAB a prouvé qu’elle n’avait pas encore renoncé à ses rêves de maintien, tout en écorchant les rêves de Top 5 de l’Élan Béarnais, notamment abîmés par un ancien de la maison, Darel Poirier, auteur de 24 points et 4 rebonds. L’EBPLO se retrouve désormais 7e, doté du même bilan que Poitiers (12v-10d), qui a vécu une belle soirée au Futuroscope face à Champagne Basket (76-72).