Lille fait une croix à la Pro B mais espère intégrer la NM1

« Suite à la décision de la DNCCG de ne pas maintenir le club en Pro B, le Lille Métropole Basket a pris la décision de ne pas faire appel. Malgré le soutien considérable et renforcé des partenaires publics et privés et un travail de fond réalisé en collaboration avec les collectivités, nous n’avons pas été en mesure de combler le déficit budgétaire nécessaire à notre réengagement en deuxième division.

Face à cette situation, le Conseil d’Administration a pris la décision stratégique de candidater en Nationale Masculine 1. Ce repositionnement garantirait la stabilité de la structure et la crédibilité du projet tout en permettant d’assainir nos finances de manière plus sereine. Une dynamique s’est créée autour du club et nous gardons intacte l’ambition de la faire perdurer et grandir.

Les prochaines échéances sont le dépôt du dossier d’ici au mercredi 3 juillet et l’audition consécutive qui se tiendra le 5 ou le 8 juillet.

Pour permettre au club d’évoluer dans une division très concurrentielle, dont le niveau ne cesse de se relever saison après saison, nous aurons besoin de l’engagement tous à nos côtés.

Vive le LMB »