Limoges CSP : la LNB pourrait saisir la commission juridique concernant l’annonce du départ de Guillaume Lanave

Les tumultes du Limoges CSP, épisode 237. L’annonce du départ du directeur commercial limougeaud Guillaume Lanave n’a visiblement pas été du goût de la Ligue Nationale de Basket (LNB). Selon Le Populaire du Centre, l’instance a envoyé un courrier au club pour faire part de son mécontentement quant à la méthode employée.

Une utilisation « inacceptable et qui porte atteinte à l’image de la LNB »

En effet, le compagnon d’Angiolina Forte a annoncé qu’il démissionnera de son poste actuel à l’issue de cette saison 2023-2024 avec un visuel à l’appui. Sur ce dernier, figure notamment l’acronyme de la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion des Clubs dans une mention « Parrain du match ». Une utilisation « inacceptable et qui porte atteinte à l’image et aux intérêts que défend la Ligue Nationale de Basket » selon les propos de la lettre rapportés le quotidien limousin. La LNB pourrait saisir la commission juridique.