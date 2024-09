L’indispensable guide de la saison 2024-2025 de Basket le Mag est sorti

Institution du basket français, Basket le Mag vient de sortir son traditionnel guide de la saison 2024-2025 du basket français. Au total, ce sont plus de 700 joueurs, joueuses et entraîneurs de quatre championnats (Betclic ÉLITE, Pro B, LFB et Espoirs) qui sont présentés. Un achat indispensable afin d’être prêt pour l’exercice 2024-2025 !

Au sommaire : 4 divisions au crible, 64 équipes analysées, les portraits de plus de 700 joueurs, joueuses et entraîneurs, tout ça dans un numéro immanquable de 132 pages fourmillant d’informations, d’anecdotes, de statistiques, de commentaires… Avec le guide, vous saurez tout sur la Betclic Élite, la Pro B, les Espoirs ainsi que la Ligue Féminine, devenue La Boulangère Wonderligue. Pour chaque division, toutes les équipes sont présentées. Et grâce aux interviews menées auprès des entraîneurs, vous connaitrez les profils de chaque joueur et chaque joueuses, les commentaires des entraîneurs, leurs attentes et ambitions.