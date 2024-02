L’internationale canadienne Shay Colley quitte les Flammes Carolo

Shay Colley (1,75 m, 26 ans) vient d’être libérée par les Flammes Carolo. Le club a annoncé ce lundi 19 février la fin de sa collaboration avec l’internationale canadienne, d’un commun accord.

Arrivée dans les Ardennes en fin d’année 2022, l’arrière avait réalisé une belle première saison avec les Flammes Carolo (9,7 points à 38,1% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 1,5 passes décisives pour 8,2 d’évaluation en 27 minutes de jeu). Prolongée l’été dernier, Shay Colley n’a cependant pas su rééditer les mêmes performances (4,7 points, 1,4 rebonds et 3,4 passes décisives sur 10 matchs en 20 minutes de jeu). De plus, une blessure à un genou est venue contrarier sa saison à la mi-décembre.

Pour expliquer le choix de se séparer de Shay Colley, le club évoque notamment dans son communiqué « privilégier la stabilité du groupe » afin d’atteindre le top 8 et les playoffs de la Ligue Féminine de Basket. L’équipe de Romuald Yernaux sont actuellement 7e de la LFB après leur récente défaite face à la lanterne rouge, Landerneau, et le triple-double de Virginie Bremont.