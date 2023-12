L’internationale hongroise Agnes Studer rejoint les Flammes Carolo

Les Flammes Carolo ont annoncé la signature jusqu’à la fin de la saison de l’internationale hongroise Agnes Studer (1,68 m, 25 ans) jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Affectée par les blessures, et notamment celle de la meneuse Coline Franchelin, l’équipe de Charleville-Mézières a vécu une fin d’année 2023 assez difficile. Huitième de Ligue Féminine de Basket (LFB) avec 5 victoires et 5 défaites, la formation de Romuald Yernaux vient de se faire sortir en 1/16e de finale de l’EuroCup par La Roche Vendée Basket Club. C’est dans ce contexte que l’internationale hongroise Agnes Studer rejoint les Ardennaises pour la suite de la saison 2023-2024.

« C’est une joueuse qui aura les clés du camion en complémentarité avec Amel (Bouderra), annonce Romuald Yernaux. Je crois que l’on retombe très bien sur nos pattes car Agnès est à la fois une très bonne joueuse mais aussi une très bonne personne. Elle dispose d’une éthique de travail qui me convient parfaitement. C’est vraiment la meneuse qu’il nous fallait. Elle a le niveau EuroLeague. C’est pour moi un coup de chance que l’on ait pu finaliser un accord avec cette joueuse. Cela me conforte dans la hiérarchie et l’équilibre que l’on va pouvoir retrouver à la mène ».