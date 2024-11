Lionel Peluhet et Xavier Bonnafy : Une nouvelle vision pour l’avenir du Limoges CSP

Trois mois après la mise en place d’une nouvelle équipe à la tête du Limoges CSP, Lionel Peluhet et Xavier Bonnafy étaient invités sur France Bleu Limousin pour discuter de l’évolution du club, de ses défis actuels et de leurs perspectives pour l’avenir. Ils ont partagé leur enthousiasme et leur désir de faire briller de nouveau ce club mythique.

Pour Lionel Peluhet, le CSP représente bien plus qu’un simple club de basket : « C’est une institution, une histoire riche de succès, qui attire des générations de passionnés, » a-t-il confié à France Bleu Limousin, en insistant sur le plaisir visible des supporters à Beaublanc. « Quand on est dans Beaublanc, ça respire le bonheur. Cette ambiance, ce lien entre les générations, c’est précieux pour nous. » Xavier Bonnafy partage ce sentiment, ajoutant que le club fait partie intégrante du patrimoine de la ville. Toutefois, il insiste : « Il est essentiel de se concentrer sur le présent et surtout de projeter le club vers l’avenir. »

Avec la saison bien engagée, les dirigeants ont déjà entamé la structuration d’une base solide. Pour Lionel Peluhet, le financement est crucial pour atteindre des objectifs ambitieux et maintenir le club dans le haut du classement : « Si nous voulons viser les places entre la cinquième et la huitième position, il est nécessaire d’accroître nos ressources. » La stratégie repose sur un partenariat renforcé avec les collectivités et une implication durable des entreprises, qui seront invitées à contribuer activement au projet.

Sur la question de la durée de son implication, Lionel Peluhet se montre clair : il s’engage à stabiliser le club et à créer un avenir durable. « Je fonctionne par cycles de trois ans, pour impulser un rythme de croissance. L’important est de maintenir la passion. Le jour où je ne la ressentirai plus, ce sera le moment de passer le flambeau à d’autres. »