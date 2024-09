Lisa Berkani (Venise) sort titrée du duel face à Janelle Salaün (Schio) en Supercoupe d’Italie

Avant le début des championnats domestiques, les supercoupes mettent en scène les champions en titre face à l’équipe vainqueure de la coupe nationale. C’est le cas en Italie, où la Supercoupe opposait le Reyer Venezia au FB Schio. Cette finale avait des accents français, avec la présence de Lisa Berkani (1,76 m, 27 ans) et Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans).

Lisa Berkani remporte la bataille collective, Janelle Salaün la bataille individuelle

Et c’est bien l’équipe de Venise qui a battu ses voisines de quelques dizaines de kilomètres (score final 88-81). Dans une affiche diminuée par l’absence de plusieurs joueuses WNBA, Salaün a débuté comme titulaire et a eu le plus gros temps de jeu de Schio (34 minutes). Des minutes qu’elle a mis à contribution en marquant 22 points, soit son troisième meilleur match chez les professionnelles. L’internationale tricolore semble s’être très vite acclimatée à sa nouvelle équipe, où elle compte bien passer un nouveau cap. « C’est une grande opportunité de pouvoir jouer pour un club comme Schio » expliquait en juin celle qui a quasiment tout raflé la saison dernière (titre en LFB, finale d’EuroLeague, finaliste avec la France aux JO).

Mais ses efforts n’auront pas suffi à faire pencher la balance. En face, une de ses anciennes coéquipières à Villeneuve d’Ascq démarrait aussi comme titulaire, Kamiah Smalls (6 points). Mais c’est surtout l’autre tricolore Lisa Berkani qui a fait beaucoup de mal à Schio en sortie de banc. Celle qui va vivre sa deuxième saison à Venise a beaucoup progressé grâce à des choix de clubs atypiques. En marquant 18 points à 7/11 aux tirs, l’arrière a grandement contribué à la victoire des siennes. Même si c’est sa coéquipière, la longiligne pivot Awak Kuier qui repart avec le MVP grâce à ses 24 points, 6 rebonds et 33 d’évaluation. Venise remporte la troisième Supercoupe de son histoire, et empêche Schio de repartir avec sa… quatorzième. Les deux équipes vont recroiser le fer cette saison, que ce soit en championnat italien ou même pourquoi pas en EuroLigue, où elles sont toutes les deux inscrites.

Voir les statistiques complètes de la rencontre