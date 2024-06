Le grand saut pour Janelle Salaün, direction Schio : « C’est une grande opportunité »

Annoncée depuis la fin du mois d’avril, l’arrivée de Janelle Salaün à Schio est désormais officielle ! Après quatre saisons passées à Villeneuve d’Ascq, bouclées par une finale d’EuroLeague et le titre en LFB, l’internationale (actuellement en stage de préparation à Anglet) prend son envol après un dernier exercice réussi.

Leader de l’ESBVA (14,5 points à 50%, 5,5 rebonds et 2 passes décisives en LFB ; 11,5 points à 46% et 5,5 rebonds en EuroLeague), le moment était venu pour l’ancienne de l’AS Orly de tourner la page. Elle va donc entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec un club en plein développement, douze fois champion d’Italie et troisième de l’EuroLeague, sa meilleure performance à ce niveau. « C’est une grande opportunité de pouvoir jouer pour un club comme Schio », a-t-elle déclaré. « J’ai hâte de rencontrer tout le monde, de faire partie de la famille et j’espère faire du bon travail et contribuer aux succès du club. Je suis sûre que nous aurons une saison fantastique. »