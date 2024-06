L’Italie attaque le TQO, la liste des 12 de Pozzecco dévoilée

Tout comme la Lituanie, Porto Rico, Barhein, le Mexique et la Côte d’Ivoire, l’Italie participe au TQO de San Juan, à Porto Rico. Le sélectionneur Gianmarco Pozzecco a convoqué 12 joueurs évoluant principalement en Europe.

En effet, un seul joueur NBA figure, il s’agit de Danilo Gallinari. La star transalpine fait son retour en sélection deux ans après sa rupture des ligaments croisés lors de la préparation de l’EuroBasket. Il n’y a donc pas de Donte Divizenzo. Le joueur des Knicks de New York a réalisé une très belle saison avec les Knicks et avait annoncé son intention de jouer pour l’Italie. En attente administrative et finalement non retenu dans la liste de Gianmarco Pozzecco, l’arrière shooteur ne jouera pas les TQO avec l’Italie.

Ultima chiamata per il Preolimpico 📞✈️ I 12 giocatori scelti dal CT Gianmarco Pozzecco in partenza oggi per Madrid e poi per San Juan (via Miami) 🔜#Italbasket pic.twitter.com/UTfHh5yaSF — Italbasket (@Italbasket) June 24, 2024

On retrouve donc un noyau solide de Milanais. Champions d’Italie, les Lombards sont présents au nombre de cinq dans la liste. L’ancien coach de l’ASVEL mise sur Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Giordano Bortonlani, Gugliemo Caruso et Nicolo Melli. L’ancien technicien de l’ASVEL ajoute également trois joueurs de la Virtus Bologne. Fort d’une saison plutôt réussie en EuroLeague et en championnat italien, la Virtus envoie trois de ses représentants en sélection nationale. Alessandro Pajola, Achille Polonara et Awudu Abass retrouveront la Nazionale cet été. Pour compléter, Gianmarco Pozzecco fait appel à Nico Mannion, meneur de jeu expérimenté avec l’Italie qui a retrouvé la forme. Après un passage difficile à Baskonia, l’Américano-Italien a rebondi à Varèse. Marco Spissu et John Petrucelli complètent la liste.

Pas de Simone Fontecchio

A noter l’absence de Marco Belinelli. MVP de Série A, à 38 ans, l’ailier Italien était en très grande forme. L’ancien des Spurs ne pourra pas apporter son expérience à cette sélection italienne. Le principal absent est Simone Fontecchio, lui qui s’était imposé comme le leader offensif de la sélection italienne ces deux dernières campagnes. Le poste 3/4 shooteur a terminé la saison NBA blessé au pied.

La liste des 12 joueurs italiens sélectionnés pour le TQO de San Juan : Meneurs : Alessandro Pajola (Virtus Bologne), Nico Mannion (Varese), Marco Spissu (Venise) et Giordano Bortolani (Milan)

Alessandro Pajola (Virtus Bologne), Nico Mannion (Varese), Marco Spissu (Venise) et Giordano Bortolani (Milan) Arrières/ailiers : John Petrucelli (Brescia), Giampaolo Ricci (Milan) et Gugliemo Caruso (Milan)

John Petrucelli (Brescia), Giampaolo Ricci (Milan) et Gugliemo Caruso (Milan) Intérieurs : Danilo Gallinari (Milwaukee Bucks), Achille Polonara (Virtuse Bologne), Awudu Abass (Virtus Bologne) et Nicolo Melli (Milan)

Début du TQO le 2 Juillet, à San Juan contre le Barhein à 22h30 heure française.