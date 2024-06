Milan champion d’Italie malgré un excellent Isaïa Cordinier

47 d’évaluation, Nikola Mirotic (2,08 m, 33 ans) a été injouable ce jeudi 14 juin au Mediolanum Forum. L’ancien MVP de l’EuroLeague a décidé de prendre le match à son compte pour offrir un 31e titre de champion d’Italie.

L’ex-international espagnol a cumulé 30 points à 6/11 aux tirs (dont 2/5 à 3-points) et 16/18 aux lancers francs, 12 rebonds et 12 fautes provoquées en 27 minutes de jeu pour finir à 47 d’évaluation. A l’image de son équipe le Monténégrin ne s’est pas laissé submerger par la pression sur ce match 4. Bien aidé par Nicolo Melli (12 points, 9 rebonds et 2 passes décisives), Nikola Mirotic a vite permis à Milan de prendre de l’avance. Grâce à un gros deuxième quart-temps (24 à 13), les hommes d’Ettore Messina ont logiquement pris les devants à la mi-temps (46-36). Ils ont même compté 16 points d’avance à la fin du troisième quart-temps (66-50). Sous l’impulsion d’Isaia Cordinier (21 points, 5 rebonds et 4 passes décisives), la Virtus Bologne a tenté de revenir, mais l’écart était trop important.

Une fin de saison difficile pour Bologne

Le match 4 à Milan en a été la confirmation, la Virtus a craqué sur cette fin de saison. Après un départ tonitruant en EuroLeague et en championnat national, les Bolognais se sont effondrés. Longtemps promis à une place en playoffs de l’EuroLeague, la Virtus a enchainé 7 défaites de rang pour passer de la deuxième à la dixième place. Après un premier tour relevé difficilement, les joueurs de Luca Bianchi ont buté sur Baskonia au play-in. Cette tendance décroissante s’est confirmée dans le championnat italien car la Virtus a bien failli passer à la trappe dès les quarts de finale. Opposé à Tortone, Bologne s’est retrouvé à devoir jouer un match 5 dès les quarts de finale de playoffs. La Virtus termine donc cette saison 2023-2024 avec une Supercoupe d’Italie.