L’Olympiakos de Fournier et Fall surclasse la Virtus Bologne et se rapproche des playoffs

L’Olympiakos a envoyé un message clair à la concurrence ce vendredi soir en s’imposant largement sur le parquet de la Virtus Bologne (70-92). Face à Isaïa Cordinier et ses coéquipiers, la formation grecque a déroulé son basket pour conforter sa place de leader de l’EuroLeague (20 victoires, 7 défaites). Un succès collectif où Moustapha Fall (12 points et 5 rebonds pour 16 d’évaluation) et Evan Fournier (12 points et 6 passes) ont apporté leur pierre à l’édifice dans cette journée historique à Athènes en raison des manifestations en mémoire des victimes de la catastrophe ferroviaire de 2023.

Une entame étouffante

Dès les premières minutes, l’Olympiakos a posé les bases d’une démonstration de force. Moustapha Fall, Evan Fournier et leurs coéquipiers ont infligé un cinglant 17-0 à la Virtus Bologne (de 2-0 à 2-17), totalement dépassée par l’intensité défensive et la justesse offensive de leurs visiteurs. Après dix minutes, le score était déjà de 34-14 en faveur des Grecs.

Dans ce collectif bien huilé, Moustapha Fall a fait parler sa puissance dans la raquette (12 points, 5 rebonds en 20 minutes), pendant qu’Evan Fournier distribuait le jeu avec efficacité (6 passes décisives) tout en se montrant adroit de loin (2/3 à 3-points).

Cordinier a tenté de résister

Face à cette déferlante rouge, Isaïa Cordinier a été l’un des rares joueurs de la Virtus à tirer son épingle du jeu. Avec 15 points, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d’évaluation, l’international français a essayé de réveiller les siens, notamment lors d’un troisième quart-temps où Bologne est brièvement revenue à -12 (48-60). Mais la profondeur de banc et la rigueur collective d’Olympiakos ont vite repris le dessus.

Une démonstration collective

Si Fall et Fournier ont brillé, ils ne sont que deux des six joueurs de l’Olympiakos à avoir inscrit plus de 10 points dans cette partie. Sasha Vezenkov, Nikola Milutinov et Alec Peters ont également terminé à 12 unités chacun, tandis que Kostas Papanikolaou en ajoutait 11. Une répartition des responsabilités parfaitement orchestrée par Georgios Bartzokas, qui a utilisé son banc à bon escient.

“On a un groupe très profond, avec de la qualité à chaque poste”, a rappelé le coach grec après la rencontre. “Chacun doit venir apporter sa contribution en jouant pour l’équipe, c’est notre force.”

Objectif EuroLeague

Avec cette 20e victoire en 27 rencontres, l’Olympiakos n’est plus qu’à une longueur d’une qualification officielle pour les playoffs. Un succès à domicile la semaine prochaine contre le Partizan Belgrade pourrait sceller la présence des Grecs dans le Top 8. De quoi conforter Moustapha Fall dans ses ambitions :

“Notre objectif, c’est clairement d’aller chercher l’EuroLeague cette saison”, a confié le pivot français. “On a une vraie chance et on va tout donner pour y arriver.”