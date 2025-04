L’Olympiakos d’un Evan Fournier maladroit mais précieux fait le break 2-0 face au Real Madrid

L’autre affiche de la soirée d’EuroLeague avec le Monaco-Barcelone impliquait l’autre équipe espagnole de ces playoffs d’EuroLeague : le Real Madrid. Et les finalistes des trois dernières éditions sont bien mal en point. Opposés à l’Olympiakos dans un remake de la finale 2023 à Kaunas, les Madrilènes – qui se sont extirpés du play-in en battant le Bayern – sont désormais menés 2-0 dans la série. Ils n’ont pas réussi à prendre un match à l’extérieur. Mais à la différence du Match 1, ils ont réussi à inquiéter les grecs sur cette deuxième opposition.

Un comeback nourri par l’énergie du public

En fait, ils ont même mené pendant trois quart-temps sur quatre. Notamment grâce à un Mario Hezonja taille patron (22 points, 8 rebonds) et à la maladresse de l’Olympiakos (35,5% aux tirs, dont 28,1% à 3-points). Celle-ci fut caractérisée par un Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) à… 3/16 aux tirs. Mais le Français s’est activé dans d’autres compartiments du jeu (3 interceptions, 6 fautes provoquées), ce qui lui permet tout de même de terminer à 17 points et 14 d’évaluation. D’où son temps de jeu élevé (33 minutes), le deuxième plus gros du match derrière Sasha Vezenkov (22 points en 33 minutes).

Les Grecs n’ont jamais lâché et sont revenus sous l’impulsion d’un Stade de la Paix et de l’Amitié en feu complet. Notamment lors des coups de poignard à 3-points dans les deux dernières minutes d’Alec Peters (9 points) puis Nigel Williams-Goss (6 points). L’autre tricolore Moustapha Fall (2,18 m, 33 ans), titulaire, termine avec 4 points et 4 rebonds (dont 3 offensifs) en 15 minutes.

.@Olympiacos_BC shows love to the fans after grabbing the W! 🙌💥 They’re ONE game away from the Final Four, and tonight, it’s all about the energy from the crowd that made this moment unforgettable! 🔥💪 pic.twitter.com/e7YIraVduc — SKWEEK (@skweektv) April 25, 2025

Le Real mené 2-0… comme en 2023

En face, le Real Madrid se retrouve déjà dos au mur. Ils n’auront pas le droit à l’erreur de retour à la Movistar Arena. Ce début de série est finalement dans la continuité de leur dernière semaine. Ils avaient en effet perdu le premier match de play-in contre Paris (73-81), et ont failli se faire surprendre en championnat contre la modeste équipe d’Andorre de Sekou Doumbouya et Enzo Goudou-Sinha (98-97). Leur salut n’était venu que de la réduction à 2-points d’un tir à 3-points au buzzer, à cause d’un orteil sur la ligne.

Or pour battre une équipe redoutable comme l’Olympiakos à l’extérieur, il faut être en forme et rendre une copie quasiment parfaite. « Je suis très fier du cœur de mon équipe… C’est quand Madrid est donné pour mort qu’il peut revenir, et devant notre public nous pouvons y arriver » a déclaré le coach Chus Mateo.