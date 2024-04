L’Olympiakos d’un important Moustapha Fall s’impose à Barcelone

L’Olympiakos d’un Moustapha Fall toujours aussi important est parvenu à s’imposer pour sa première rencontre des quarts de finale de l’EuroLeague, à Barcelone. Le club du Pirée a réussi à battre le Barça dans un Palau Blaugrana bouillant (75-77). Par la même occasion, les finalistes 2023 reprennent l’avantage du terrain.

BIG victory for the reds in Palau 🔴@Olympiacos_BC takes the 1-0 lead👀 pic.twitter.com/1rnYAHUEHd

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2024