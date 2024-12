L’Olympiakos inflige à Monaco et Vassilis Spanoulis leur première défaite !

Quasiment une semaine après l’arrivée de Vassilis Spanoulis, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes à Monaco. Mais ce mercredi 4 décembre, la légende grecque a connu son premier accro en Principauté. Face à la formation qui l’a érigée au rang de légende, l’Olympiakos, l’équipe monégasque a chuté sous ses ordres pour la première fois de la saison (80-89).

Big away win for the reds!@Olympiacos_BC #RivalrySeries pic.twitter.com/4S4bAuoC2J

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2024