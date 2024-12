« Les stats individuelles n’existent plus » : les bonnes résolutions de l’AS Monaco version Spanoulis

En deux matchs, à peine, cela a sauté aux yeux. En dehors des résultats bruts (victoires au Panathinaïkos et à Bourg-en-Bresse), le jeu de l’AS Monaco a épaté la semaine dernière. Parfois trop individualiste, voire caricaturale, auparavant, la Roca Team a semblé transfiguré dans le jeu avec 53 passes décisives en l’espace de 48 heures. La patte Spanoulis, déjà ?! « Ces deux premières rencontres représentent parfaitement l’identité que l’on souhaite », glisse le technicien grec. « Le basket est un sport collectif, on ne peut pas jouer tout seul. La façon dont on a partagé le ballon lors des deux matchs a été incroyable ! »

Le record EuroLeague du club aux passes décisives dès le premier match !

Alors, électrochoc éphémère ou changement durable ? Connaissant l’ASM, on se gardera bien d’avancer toute hypothèse, même si la métamorphose est remarquable pour l’instant. « Spanoulis se fiche de qui score, tant que l’on gagne », assure le capitaine Donatas Motiejunas. « Il nous répète de partager et de faire circuler le ballon, de ne pas compter nos points, que nos stats individuelles n’existent plus, que ce ne sont pas elles qui vont nous faire avancer, au contraire de notre cohésion d’équipe, de notre envie de gagner et d’un vrai jeu collectif. Il y a une nouvelle mentalité, en effet. Pour l’instant, je trouve que l’équipe est réceptive à son message. Il ne va pas révolutionner notre équipe en quelques jours mais au moins, on est sur la bonne voie. »

Certains chiffres ne trompent pas… Ainsi, dès le match inaugural de l’ère Spanoulis au Panathinaïkos, l’AS Monaco a battu son record historique de passes décisives en EuroLeague (26) ! Pas un hasard lorsque cela fut suivi de 27 le dimanche à Bourg-en-Bresse. « Mike James a fait 10 passes au Pana, Élie Okobo en a fait 10 à Bourg », énumère V-Span. « Nous sommes une équipe qui ne regarde pas les stats individuelles : l’important est la façon dont on joue ! Il y a plein de façons de contribuer au jeu et s’ils continuent à faire preuve d’autant d’altruisme, ce sont leurs carrières qui vont en bénéficier ça. Il faut qu’ils comprennent que le souci majeur doit être de contribuer aux victoires. À mes yeux, ce n’est pas important de savoir qui score, mais c’est important de savoir qui prend la bonne décision et le bon shoot. »

« On va pouvoir atteindre un très haut niveau »

Dans l’intimité du vestiaire, à Ékinox, Vassilis Spanoulis a cependant orienté son discours vers une autre faille monégasque : la défense. Après avoir encaissé 88 points à Athènes, la Roca Team en a concédé 94 à Bourg-en-Bresse. Trop pour des ambitions si élevées. « On a beaucoup de talent en attaque et si on arrive à devenir aussi efficaces de l’autre côté du terrain, on va pouvoir atteindre un très haut niveau », promet le triple vainqueur de l’EuroLeague, optimiste sur la suite de l’aventure. « Notre première priorité doit être de devenir une famille, de créer un vrai esprit d’équipe. Ce n’est pas facile pour les joueurs d’adhérer à ma philosophie aussi vite mais le fait qu’ils y parviennent démontre toutes leurs qualités et leur QI basket. » Pour une confirmation ce mercredi soir face à l’Olympiakos, le club qui a consacré Spanoulis en légende absolue ?