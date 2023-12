Lorient se rassure face à Tarbes-Lourdes

NM1 - Lorient a fait la course en tête contre Tarbes-Lourdes pour s'imposer 90-79 en clôture de la 17e journée de Nationale 1 masculine (NM1).

Lorient a conclu la 17e journée de Nationale 1 masculine (NM1) en s’imposant contre Tarbes-Lourdes 90 à 79.

L’équipe de Morgan Belnou a rapidement pris les devants (29-18, 10′). Avec un groupe plus complet, les Bretons ont pu mettre en place leur collectif (26 passes décisives) et trouver de l’adresse (11/26 à 3-points). Kevin Mondesir s’est fait plaisir (20 points à 7/14 aux tirs), profitant notamment de la mise en place de Matthieu Robin (15 points, 10 rebonds et 7 passes décisives). Si l’équipe de Stéphane Dao s’est rapprochée au score grâce à une défense de zone, les locaux n’ont pas paniqué.

Au classement, le CEP reste bloqué à 11e place avec 7 victoires et 10 défaites, revenant à une victoire de Tarbes-Lourdes. Ils tenteront de bien finir l’année en s’imposant à Poissy vendredi soir, une équipe au même bilan.