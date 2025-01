Lou Lopez-Sénéchal trouve son rythme en Espagne

Il y a deux ans, Lou Lopez-Sénéchal (1,85 m, 26 ans) créait la sensation en devenant une joueuse clé de l’Université du Connecticut, qui aligne la meilleure formation universitaire féminine des États-Unis depuis deux décennies. Dans la foulée de sa saison senior de qualité, l’Iséroise était retenue dès le cinquième choix de la Draft WNBA 2023, à l’âge de 25 ans. Mais opérée du genou, la Franco-Mexicaine a du attendre l’été 2024 pour faire ses débuts dans la grande ligue nord-américaine.

Entre-temps, Lou Lopez-Senechal a lancé sa carrière professionnelle en Europe. Après une courte aventure en Tchéquie au sein de l’un des deux clubs de la ville de Brno, le BK Žabiny, elle s’est installée début 2024 à Alcantarilla, dans la banlieue de Murcie en Espagne. Un an plus tard, l’ancienne joueuse de La Tronche-Meylan fait toujours partie du club appelé l’Hozono Global Jairis. Peu à peu, elle semble monter en puissance, à l’image de ses deux dernières rencontres, face à Valence (16 points à 6/8 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes) et contre Cadi La Seu (13 points à 5/6, dont 3/4 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes), dans une victoire (80-66) leur permettant de qualifier leur club pour la première Copa de la Reina de son histoire. Réputée pour son tir extérieur, elle tourne à 43,4% de réussite à 3-points en Liga Endesa Femenina, sur 4,4 tentatives par rencontre. Autrement, elle cumule 11,2 points, 3 rebonds et 1,6 passe décisive en 27 minutes chez le sixième du championnat (8 victoires et 7 défaites).

𝙈𝙑𝙋 𝘿𝙀𝙇 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝙊 🔝🔥 ¡Petra y Lou son las MVP’s @LaBocaTeLia del partido contra Valencia Basket! Double trouble 😏👯 pic.twitter.com/FKAAZ8YALz — Hozono Global Jairis (@CBJairis) December 30, 2024

Fin de parcours en EuroCup pour Jairis

En 2025, Lou-Lopez Senechal espère monter en puissance, d’autant plus que la saison d’EuroCup est terminée. Jairis a en effet échoué de peu en 1/16e de finale de l’EuroCup, avec une défaite de 6 points à Sassari lors du match aller puis un succès de 3 points à domicile lors du match retour. Il s’agissait toutefois des premiers playoffs d’EuroCup de la partie de son club. A ce niveau, l’internationale française (2 sélections) a tourné à 11 points à 41,4% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 1,6 passe décisive pour 6,5 d’évaluation en 24 minutes.

Après cette deuxième saison en Espagne, Lou Lopez-Sénéchal devrait effectuer son retour à Dallas, où elle espère gagner en responsabilités après avoir été limitée à moins de 5 minutes de jeu en moyenne sur ses 27 rencontres disputées. Quant à son retour en équipe de France, il sera probablement lié à un niveau de performances légèrement plus élevé pour la shooteuse, qui avait été testée par Jean-Aimé Toupane et son staff à l’occasion des deux premiers matches de qualification à l’EuroBasket 2025, en novembre 2023 contre la Lettonie à Poitiers (3 points) puis face à l’Irlande à Dublin (6 points).