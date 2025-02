Louis Marnette quitte Nantes, direction Caen

Après n’avoir disputé que dix matchs en deux ans et demi, à cause d’une opération cardiaque puis d’une rupture des ligaments croisés, Louis Marnette (1,93 m, 23 ans) s’est d’apparence bien relancé à Nantes (8 points à 44%, 1,7 rebond et 1,6 passe décisive en 22 matchs).

Mais ce n’était visiblement pas assez. Peu utilisé sur ses trois dernières sorties (2, 9 et 6 minutes), l’arrière nordiste a demandé à être libéré par le NBH afin de répondre favorablement à une autre proposition, celle du Caen Basket Calvados selon nos informations.

De nouveau avec Stéphane Eberlin

« Après une première partie de saison marquée par son investissement et son engagement sur le terrain, Louis a émis le souhait de quitter le club pour un autre projet », communique le club. « Le NBH a pris acte de cette demande et décide de l’accepter. »

A Caen, Louis Marnette retrouvera un coach avec lequel il a brillé par le passé. Le champion d’Europe U16 2017 va être coaché par Stéphane Eberlin qui l’avait véritablement lancé au niveau professionnel, à Souffelweyersheim il y a cinq ans. Prêté au BCS par le BCM Gravelines-Dunkerque en cours de saison 2019-2020, il avait tourné à 11,9 points, 3,2 rebonds et 3,7 passes décisives en Pro B avec le petit Poucet alsacien, ce qui lui avait ouvert les portes d’un club de Jeep ELITE, celui de Roanne. Mais depuis, entre les arrêts, les blessures et les multiples changements de club, il peine à confirmer. Chez le promu normand qui a admirablement bien démarré la saison avant de connaître un début d’année 2025 difficile (quatre défaites de suite), Louis Marnette espère retrouver un impact régulier et surtout positif afin d’amener le CBC (12 victoires et 12 défaites) en playoffs.