Luc Dayan veut toujours reprendre les Metropolitans 92

En marge des playoffs de Betclic ELITE, deux dossiers extra-sportifs prennent de l’importance. Il y a celui du Limoges CSP et celui des Metropolitans 92. Si la mairie de Boulogne-Billancourt a décidé de ne pas prolonger l’aventure de son club professionnel de basket, sportivement relégué en Pro B, des potentiels repreneurs tapent à la porte.

En effet, Luc Dayan, ancien président du LOSC, du RC Lens du FC Nantes et du RC Strasbourg, a candidaté au rachat des Metropolitans 92. Dans son entreprise de sauvetage, Luc Dayan serait aidé par un fonds d’investissement américain. Pour l’instant, la mairie de Boulogne-Billancourt, propriétaire du club, s’est montrée peu emballé dans les discussions autour de ce rachat, alors que le maire Pierre-Christophe Baguet veut passer à autre chose.

Luc Dayan s’est confié au Parisien sur son projet de rachat. Au cours de la saison 2023-2024, des investisseurs américains avaient déjà présenté une offre à la mairie, mais celle-ci l’avait refusée. L’homme d’affaires est revenu vers eux. Les deux parties ont un objectif commun, celui de « sauver le club« . L’un des responsables du fonds d’investissement Eurostep Ventures a affirmé son intérêt pour le rachat du club :

« Je suis intéressé« , annonce ce Californien qui vient la moitié du temps à Paris. « Paris est une ville qui regorge de talents en basket, il y a un incroyable vivier de jeunes joueurs et les gens sont des fans de basket. Il y a une place ici pour un autre grand club de basket, j’en suis persuadé. Ce n’est pas un challenge facile et nous venons juste de commencer le process, donc il est encore un peu prématuré pour annoncer quoi que ce soit. Mais nous allons faire tout ce qu’il est possible pour faire revivre ce club historique. Je sais que Boulogne-Levallois est l’ancien club de Victor Wembanyama, mais c’est aussi l’ancien club de mon joueur préféré, Boris Diaw.«

Reste à savoir si la mairie de Boulogne-Billancourt va continuer les discussions avec Luc Dayan et le fonds d’investissement afin de leur céder les parts et leur permettre de repartir en Pro B. Cependant, de nombreuses zones d’ombre existent, notamment autour de la salle potentielle des Metropolitans 92. La ville de Levallois va faire plus de place au projet du Levallois Sporting Club, qui vient d’accéder à la Nationale 1. Le rachat des parts des Metropolitans 92 représenter un important investissement.

Toujours selon Le Parisien, le repreneur des Metropolitans 922 devra régler 250 000 euros d’indemnités à l’ACBB, l’association porteuse des droits sportifs, et s’engager à récupérer la dette de 280 000 euros afin de financer la location du Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois, qui n’a pas été payée, ainsi que les 310 000 euros des appartements des pensionnaires du centre de formation.

« Tant qu’on peut discuter, échanger, on peut espérer trouver une solution, là, ce n’est pas le cas. C’est dommage car on a travaillé non-stop depuis des jours pour trouver une solution », regrette Luc Dayan, alors que la mairie de Boulogne-Levallois se montre peu investie dans les échanges. Reste à savoir si lui et les investisseurs jetteront l’éponge rapidement, alors que d’autres clubs attendent de savoir s’ils seront repêchés ou non en Pro B, NM1, NM2 etc.