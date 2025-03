Ludovic Beyhurst, de retour avec l’ASA, deux mois et demi après

Ludovic Beyhurst (1,72 m, 26 ans) va jouer son premier match en 2025. Absent depuis fin 2024, le meneur et capitaine de l’Alliance Sport Alsace (ASA) est annoncé de retour aux affaires pour la rencontre du jour contre la lanterne rouge de Pro B, Fos Provence.

11 joueurs professionnels aptes

« C’est vraiment une bonne nouvelle, il va pouvoir reprendre du rythme après deux mois et demi d’absence », apprécie dans les DNA son coach Nebojsa Bogavac, qui va désormais pouvoir compter sur 11 joueurs professionnels puisque Jayson Tchicamboud a complété la ligne arrière déjà composée par le scoreur Shannon Bogues, Marcus Gomis, Romain Hoeltzel et donc Ludovic Beyhurst. Avant de se blesser, ce dernier tournait à 9,5 points à 40% de réussite aux tirs (dont 41% à 3-points) et 4,4 passes décisives de moyenne en 25 minutes de jeu en moyenne, après 16 matches de saison régulière. Il va tenter d’aider l’Alliance Sport Alsace de continuer sa bonne dynamique. Le club de Gries-Souffel est sixième avec 15 victoires, 11 défaites et un match de retard suite au report de la rencontre contre Caen prévue initialement mardi dernier.