Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

L’UF Angers Basket proche de prolonger Aurélie Bonnan

La Boulangère Wonderligue - Arrivée en 2022 à la tête de l’UF Angers Basket, Aurélie Bonnan devrait être prolongée dans les prochaines semaines, malgré une saison 2025-2026 particulièrement délicate pour les Angevines en LBWL.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’UF Angers Basket proche de prolonger Aurélie Bonnan

Aurélie Bonnan devrait prolonger à Angers

Crédit photo : FIBA

Selon Ouest-France, l’Union Féminine Angers Basket est en passe de sécuriser l’avenir de son entraîneure. Arrivée en 2022, Aurélie Bonnan (42 ans), en fin de contrat, devrait poursuivre l’aventure sur le banc angevin. Les discussions sont bien avancées et une signature serait imminente, avec un nouveau bail évoqué jusqu’en 2028.

Une confiance renouvelée malgré la tempête

Le président du club, Brito De Sousa, n’a jamais caché son envie de continuer avec la technicienne, ancienne internationale française (24 sélections).

« Il y a des discussions et c’est bien parti. J’espère pouvoir annoncer quelque chose d’ici deux semaines. Ce qui est appréciable, c’est que les gens n’ont pas envie de quitter le navire parce que c’est un peu plus dur. Nous, on a la volonté de poursuivre avec Aurélie », a-t-il expliqué dans Ouest-France.

Un discours fort dans un contexte sportif pourtant très tendu.

Un bilan solide sur la durée

Depuis son arrivée, l’ancienne intérieure tricolore (26 sélections) a installé l’UFAB dans la durée à haut niveau. Avec elle sur le banc, le club angevin a disputé trois playoffs consécutifs et signé un bon parcours en EuroCup, stoppé par Villeneuve-d’Ascq en barrage des huitièmes de finale.

Sur le plan comptable, son bilan affiche 65 victoires pour 68 défaites en 133 matchs, le tout avec l’un des plus petits budgets du championnat. Un travail de fond régulièrement salué dans un contexte économique contraint.

Une saison 2025-2026 qui a basculé

Cette saison, en revanche, est bien plus compliquée. L’UF Angers Basket affiche un bilan de 4 victoires pour 10 défaites en LBWL, malgré plusieurs individualités bien placées dans les classements statistiques : Anna Ngo Ndjock (1,76 m, 27 ans) meilleure marqueuse, la dernière venue Cassidie Burdick quatrième rebondeuse et Laura Mendez quatrième meilleure passeuse du championnat.

PROFIL JOUEUR
Anna NGO NDJOCK
Poste(s): Ailier / Arrière
Taille: 176 cm
Âge: 27 ans (14/01/1999)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
18,3
#1
REB
4,2
#40
PD
3,5
#21

Le tournant de la saison est clairement identifié. Le 29 novembre, une défaite à Landerneau a lancé une spirale négative de sept revers consécutifs. En quelques semaines, l’UFAB est passé d’un bilan de 4-3 à 4-10, plongeant le club dans une véritable crise sportive.

Le maintien comme objectif prioritaire

Dans ce contexte, la priorité de la fin de saison est claire : assurer le maintien en première division. La confiance accordée à Aurélie Bonnan s’inscrit aussi dans cette logique de stabilité, alors que le club refuse toute réaction précipitée malgré les difficultés.

Un défi immense face à Basket Landes

Prochain rendez-vous pour les Angevines : la réception de Basket Landes, leader du championnat, le 25 janvier. Sur le papier, l’obstacle est immense. Mais l’UFAB a déjà montré lors du match aller qu’il était capable de faire douter les Landaises.

Un exploit face aux premières pourrait relancer totalement la dynamique… et donner encore un peu plus de sens à la volonté du club de s’inscrire dans la durée avec Aurélie Bonnan.

 

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zac Seljaas espère retrouver de l'adresse dès ce vendredi à Barcelone, avec l'ASVEL en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Zac Seljaas en crise d’adresse avec l’ASVEL : « C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur »
À l’étranger
00h00Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne
NM1
00h00Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses
Dario Gjergja veut aller chercher une sixième victoire avec Limoges cette saison, malgré un effectif encore décimé
Betclic ELITE
00h00Limoges – Strasbourg, un tournant cette saison pour le CSP ? Les mots forts de Dario Gjergja : « C’est très pesant, mais on doit combattre »
Francesco Tabellini ne comptait plus sur Ismaël Bako
Betclic ELITE
00h00Dans l’impasse à Paris, Ismaël Bako retourne en Russie
Killian Hayes enchaîne les grosses performances avec Cleveland en G-League
G League
00h00Killian Hayes brille encore en G-League avec un 16e match de suite à plus de 14 points
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue retrouve le parquet avec les Perth Wildcats
Mathias Lessort fait taire les rumeurs, il ne connaît pas encore la date de son retour
EuroLeague
00h00Mathias Lessort calme les rumeurs sur son retour : « Arrêtez de mentir ! »
Evan Fournier et l'Olympiakos enchaînent les victoires en EuroLeague
EuroLeague
00h00L’Olympiakos dans la meilleure forme de sa saison en EuroLeague
Justin Lewis a été victime d'une morsure lors de la défaite de Limoges à Monaco
Betclic ELITE
00h00Limoges : Justin Lewis a dû être opéré après une morsure !
1 / 0
Livenews NBA
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
Coby White, auteur de 22 points, s'est montré décisif dans les moments cruciaux.
NBA
00h00Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive
Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs.
NBA
00h00Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz
Le seul obstacle pour Dallas s'appelait Stephen Curry.
NBA
00h00Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry
1 / 0