L’UF Angers Basket proche de prolonger Aurélie Bonnan

Selon Ouest-France, l’Union Féminine Angers Basket est en passe de sécuriser l’avenir de son entraîneure. Arrivée en 2022, Aurélie Bonnan (42 ans), en fin de contrat, devrait poursuivre l’aventure sur le banc angevin. Les discussions sont bien avancées et une signature serait imminente, avec un nouveau bail évoqué jusqu’en 2028.

Une confiance renouvelée malgré la tempête

Le président du club, Brito De Sousa, n’a jamais caché son envie de continuer avec la technicienne, ancienne internationale française (24 sélections).

« Il y a des discussions et c’est bien parti. J’espère pouvoir annoncer quelque chose d’ici deux semaines. Ce qui est appréciable, c’est que les gens n’ont pas envie de quitter le navire parce que c’est un peu plus dur. Nous, on a la volonté de poursuivre avec Aurélie », a-t-il expliqué dans Ouest-France.

Un discours fort dans un contexte sportif pourtant très tendu.

Un bilan solide sur la durée

Depuis son arrivée, l’ancienne intérieure tricolore (26 sélections) a installé l’UFAB dans la durée à haut niveau. Avec elle sur le banc, le club angevin a disputé trois playoffs consécutifs et signé un bon parcours en EuroCup, stoppé par Villeneuve-d’Ascq en barrage des huitièmes de finale.

Sur le plan comptable, son bilan affiche 65 victoires pour 68 défaites en 133 matchs, le tout avec l’un des plus petits budgets du championnat. Un travail de fond régulièrement salué dans un contexte économique contraint.

Une saison 2025-2026 qui a basculé

Cette saison, en revanche, est bien plus compliquée. L’UF Angers Basket affiche un bilan de 4 victoires pour 10 défaites en LBWL, malgré plusieurs individualités bien placées dans les classements statistiques : Anna Ngo Ndjock (1,76 m, 27 ans) meilleure marqueuse, la dernière venue Cassidie Burdick quatrième rebondeuse et Laura Mendez quatrième meilleure passeuse du championnat.

PROFIL JOUEUR Anna NGO NDJOCK Poste(s): Ailier / Arrière Taille: 176 cm Âge: 27 ans (14/01/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 18,3 #1 REB 4,2 #40 PD 3,5 #21

Le tournant de la saison est clairement identifié. Le 29 novembre, une défaite à Landerneau a lancé une spirale négative de sept revers consécutifs. En quelques semaines, l’UFAB est passé d’un bilan de 4-3 à 4-10, plongeant le club dans une véritable crise sportive.

Le maintien comme objectif prioritaire

Dans ce contexte, la priorité de la fin de saison est claire : assurer le maintien en première division. La confiance accordée à Aurélie Bonnan s’inscrit aussi dans cette logique de stabilité, alors que le club refuse toute réaction précipitée malgré les difficultés.

Un défi immense face à Basket Landes

Prochain rendez-vous pour les Angevines : la réception de Basket Landes, leader du championnat, le 25 janvier. Sur le papier, l’obstacle est immense. Mais l’UFAB a déjà montré lors du match aller qu’il était capable de faire douter les Landaises.

Un exploit face aux premières pourrait relancer totalement la dynamique… et donner encore un peu plus de sens à la volonté du club de s’inscrire dans la durée avec Aurélie Bonnan.