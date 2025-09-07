Luka Dončić plante 42 points pour qualifier la Slovénie en quarts contre l’Italie

Luka Dončić a une nouvelle fois démontré sa classe mondiale en menant la Slovénie vers une qualification pour les quarts de finale de l’EuroBasket 2025. Malgré une chute précoce après seulement 36 secondes de jeu sur son côté droit, la star des Lakers ne s’est pas laissé déstabiliser et a rapidement pris les choses en main.

EuroBasket – 1/8 Finales Italie 77 Slovénie 84

Un premier quart-temps dévastateur pour prendre le contrôle

Le meneur slovène a littéralement dominé le début de rencontre, inscrivant 10 points lors d’un run de 15-2 qui a permis à la Slovénie de prendre les devants 15-4. Grâce à leur leader, les champions d’Europe 2017 ont même creusé l’écart jusqu’à 19 points d’avance (32-13). Après 10 minutes de jeu, Dončić comptabilisait déjà 22 points, et la Slovénie menait confortablement 29-11.

Luka Magic ERUPTS for 42 PTS & 10 REB to lead Slovenia past Italy and advance to the #EuroBasket Quarter-Finals! pic.twitter.com/xkdq4Bjrfp — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

L’Italie a cependant montré le même caractère qui lui avait permis de renverser l’Espagne en phase de groupes après avoir été menée de 13 points. Les Azzurri sont revenus à 45-38, puis 50-40 à la mi-temps. En début de seconde période, ils ont marqué les quatre premiers points pour revenir à six longueurs, mais la Slovénie a répondu par un 9-0 pour reprendre ses distances.

Une fin de match haletante avant la délivrance

Alors que la Slovénie semblait contrôler avec 13 points d’avance (78-65) à six minutes de la fin, l’Italie a signé un impressionnant 12-0 pour revenir à un petit point (78-77) avec 1 minute et 40 secondes restantes au chrono. C’est alors que Dončić a montré toute sa science pour provoquer des fautes. Il n’a pas tremblé en inscrivant quatre lancers-francs consécutifs pour sceller la victoire 84-77.

La performance de Dončić restera dans les annales : 42 points à 11/19 aux tirs (5/11 à 3-points, 15/16 aux lancers), 10 rebonds et 3 interceptions. Il s’agit de son quatrième match à plus de 30 points dans ce tournoi, un exploit que seul Nikos Galis avait réalisé en 1989 avec cinq rencontres. Klemen Prepeličc a ajouté 11 points tandis qu’Alen Omić a contribué avec 7 points et 7 rebonds en sortie de banc. Côté italien, Simone Fontecchio a terminé meilleur marqueur avec 22 points.

La Slovénie affrontera désormais l’Allemagne, championne du monde en titre, en quarts de finale. Cette qualification marque la huitième fois en neuf éditions que la Slovénie atteint ce stade de la compétition, confirmant sa quatrième victoire consécutive face à l’Italie.