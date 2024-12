Luka Salaneuve, la persévérance récompensée : une intégration chez les pros de Vichy à 18 ans

À seulement 18 ans, Luka Salaneuve (1,80 m, 18 ans) a fait ses débuts avec l’équipe professionnelle de la Jeanne d’Arc Vichy Basket lors de la 13ᵉ journée de Pro B. Une première apparition qui récompense des années de travail acharné et une persévérance sans faille. Depuis, le coach de l’équipe professionnelle Dounia Issa n’a pas hésité à refaire appel à lui, lors d’un match amical gagné contre l’Élan Chalon, puis à Caen ce vendredi 29 novembre.

Une passion transmise par son père

Le basket, Luka Salaneuve l’a dans le sang. Dès l’âge de trois ans, il accompagne son père, Loïc Salaneuve, ancien joueur professionnel et aujourd’hui entraîneur de La Charité Basket 58 en Nationale 3. Entre les entraînements et les matchs, Luka s’est immergé dans cet univers avant de s’y consacrer pleinement à 10 ans, laissant le football de côté. Après des débuts prometteurs à La Charité, il gravit les échelons.

Pas de centre de formation à la sortie du Pôle Espoirs

Luka a rejoint le Pôle Espoir de Dijon tout en portant les couleurs de la JDA en U15 ELITE, mais ses débuts se sont avérés difficiles. Peu utilisé, victime d’une rude concurrence : il a passé sa première année principalement sur le banc. Pourtant, il a persévéré, gagné en confiance, et a commencé à s’illustrer lors de sa deuxième saison. Avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne tout interrompre, il affichait une moyenne de 19 points après trois matchs.

Malgré ces progrès, Luka a rencontré un nouvel obstacle : il n’est pas parvenu à intégrer un centre de formation en fin de cycle U15, en 2021. Il a décidé alors de rejoindre Joigny, en U17 région, où il a continué de progresser dans un contexte moins compétitif. Mais finalement, à l’issue de ce retour au championnat régional, il est parvenu à intégrer l’équipe U18 France de la Jeanne d’Arc Vichy Basket.

Arrivé à Vichy par la petite porte en 2022



Arrivé à Vichy, Luka a connu le même scénario. Régulièrement écarté des convocations, il a redoublé d’efforts pour faire ses preuves. « Ces moments où je n’étais pas appelé m’ont motivé à travailler plus dur », confie le jeune meneur. À force de persévérance, il s’est affirmé comme l’un des leaders de l’équipe U18 en fin de saison 2022-2023. Cette progression lui a ouvert les portes de l’équipe professionnelle. En juin 2023, il a appris qu’il participerait à la préparation estivale avec le groupe pro, alors coaché par Guillaume Vizade. Une expérience qu’il qualifie de révélatrice : « On sent directement que l’on change de catégorie et de niveau. »

Une entrée remarquée chez les Pros

Rotation en Espoirs Pro B en 2023-2024 (5 points à 27,4% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 2,1 passes décisives en 17 minutes), le neveu de Sylvain Salaneuve est devenu l’un des joueurs majeurs de l’effectif en 2024-2025. En parallèle, son sérieux et ses prestations à l’entraînement ont amené Dounia Issa à le lancer avec l’équipe professionnelle. Lors de la 13ᵉ journée de Pro B, Luka Salaneuve a pour la première fois foulé le parquet avec l’équipe première de Vichy, lors de la large victoire face à Antibes (2 points et 1 rebond en 10 minutes). Productif en match amical en fin de trêve internationale, contre l’Élan Chalon, le Bourguignon semble actuellement insérer dans la rotation puisque sa seconde apparition en Pro B s’est enchaînée. Chez le Caen Basket Calvados lors de la 14ᵉ journée, il a marqué 5 points en 9 minutes, avec une première réussite à 3-points. Malgré la défaite (79-73), il fait peu à peu ses preuves chez les adultes.

Première dans le groupe pro en LNB pour notre joueur Espoirs Luka Salaneuve 🙌 https://t.co/QS3S0an4eA pic.twitter.com/7V51tO4tc0 — JA Vichy Basket (@jav_basket) November 15, 2024

Luka ne manque pas de souligner l’importance du soutien familial dans son parcours. Évoluant au même poste que son père, celui de meneur, il s’inspire de ses conseils : « Nous nous sommes beaucoup entraînés ensemble, et il continue de m’apporter des conseils précieux. » Ce dernier avait connu trois entrées en Pro B à… Vichy en 2000-2001. Luka compte très vite le dépasser.