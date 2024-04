L’Unicaja Malaga et Murcie qualifiés pour le Final Four de la BCL

L’Unicaja Malaga et Murcie ont validé leur ticket pour le Final Four 2024 de la BCL. Les deux formations espagnoles n’ont eu besoin que de deux manches (sur les trois possibles) pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions.

Un 2e Final Four de suite pour Malaga, une première pour Murcia depuis 2018

Après l’avoir emporté sur un petit score au match aller (67-54), c’est un match beaucoup plus offensif qui a eu lieu en Grèce entre Promitheas Patras et Malaga (83-90). Mais comme en Espagne, l’Unicaja a dominé les débats malgré un Hunter Hale intenable (31 points dont 6/8 à 3-points). Avec une grosse domination au rebond (37 à 23) et de l’application avec le ballon (11 pertes de balles), les protégés du technicien Ibon Navarro vont ainsi pouvoir rêver d’un titre lors du Final Four disputé à Belgrade (Serbie), après l’échec de 2023 face au futur vainqueur Bonn en demi-finale.

L’Espagne fait pour l’instant un sans-faute, en attendant Tenerife, puisque Murcie s’est également qualifié aux dépens de Ludwigsbourg. Comme au match aller, l’UCAM a su limiter l’ancien Limougeaud Jayvon Graves (12 points) et les Allemands à 72 unités marquées. L’ancien Parisien Dustin Sleva (15 points et 5 rebonds) et l’ex-Strasbourgeois Rodion Kurucs (10 points et 5 rebonds) ont brillé lors de ce match 2. Murcie est de retour au Final Four de la BCL pour la première fois depuis 2018.

📺 One way street, one that leads to Belgrade!@UCAMMurcia

led from start to finish in Ludwigsburg, completed the sweep, advanced to their second ever #BasketballCL Final Four! #RoadToBelgrade pic.twitter.com/2BR6TU8Jbx — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 9, 2024

Les matchs 2 des deux derniers quarts de finale de la BCL se disputeront ce mercredi 10 avril. Tenerife et Bonn tenteront également de terminer leur série à l’extérieur, respectivement contre Tofas Bursa et Peristeri.