Luwawu-Cabarrot et Baskonia n’enchaînent pas chez l’Étoile Rouge

Vainqueur du Partizan lors de la première journée, à domicile, Baskonia n’est pas parvenu à enchaîner face à l’autre formation de Belgrade engagée en EuroLeague. Les joueurs de Vitoria ont perdu 78-71 sur le parquet de l’Étoile Rouge ce mercredi 9 octobre, malgré l’impact du duo Chima Moneke – Donta Hall (42 d’évaluation cumulée).

Productif et mis en avant par son coach Pablo Laso, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) a moins pesé cette fois. En 21 minutes de jeu, l’international français a cumulé 8 points à 4/9 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 balles perdues pour 4 d’évaluation. Il termine également avec le pire +/- de son équipe (-15). Baskonia et TLC tenteront de se reprendre le mardi 15 face au Real Madrid. Mais avant cela, les Basques voudront ouvrir leur compteur victoire en Liga Endesa après deux défaites inaugurales. Ils reçoivent Murcie ce samedi 12.