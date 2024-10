TLC important dans la victoire de Baskonia contre le Partizan : « Une signature fantastique »

Comme Sylvain Francisco et Mathias Lessort, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) a démarré la saison d’EuroLeague 2024-2025 avec une victoire et un bon match. L’ailier azuréen a contribué au succès de Baskonia, son nouveau club, contre le Partizan Belgrade (88-82).

Deuxième plus gros temps de jeu de l’équipe de Vitoria derrière Chima Moneke (13 points à 3/9 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives en 35 minutes), TLC a apporté 15 points à 6/12, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 14 d’évaluation en 31 minutes. Il a également marqué les esprits avec un gros dunk en transition.

Os lo dejamos también para que lo disfrutéis en HD 🔥🔥 📹 @EuroLeague https://t.co/L0pjSjYOkF pic.twitter.com/pWClTqVwlS — Baskonia (@Baskonia) October 3, 2024

Malmené à la pause (32-38), Baskonia a ensuite accéléré le tempo pour prendre le meilleur sur le Partizan Belgrade. Côté serbe, Frank Ntilikina (3 points à 1/2 et 1 rebond pour 3 d’évaluation en 18 minutes) n’a rien pu faire pour stopper la dynamique locale.

Après la rencontre, l’entraîneur de Baskonia Pablo Laso a souligné les qualités de sa recrue Timothé Luwawu-Cabarrot. « C’est un très bon joueur, une fantastique signature. Baskonia a fait un super boulot en l’amenant ici. Ce jeudi, il a très bien défendu, et de plus il attrape un rebond, fait une bonne passe, pique un ballon, ou dunke. C’est un joueur très complet. »