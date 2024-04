LyonSO et Les Sables maintenus, Berck relégué

Dans l’enfer de la poule basse de Nationale 1, où seules les trois premières places (sur huit) sont synonymes de maintien, LyonSO et Les Sables d’Olonne ont poussé un immense ouf de soulagement vendredi !

Au terme d’une saison extrêmement pénible, loin de ses ambitions de Pro B « à court terme » affichées lors de son arrivée en NM1 en 2021, LyonSO a assuré l’essentiel. En étrillant Poissy à domicile (94-68), le club rhodanien a assuré l’essentiel, à savoir sa pérennité en troisième division. À quelques kilomètres de là, du côté de Feurs, Les Sables en ont fait de même. Avec 23 points et 8 rebonds de Quatarrius Wilson, le LSVB l’a emporté chez les Enfants du Forez (91-79) et a validé son maintien, en profitant de l’honneur de Besançon, relégué depuis bien longtemps mais qui a engrangé une troisième victoire d’affilée contre Berck (78-73). « C’est une grande récompense pour tout le club« , savoure le président Nikolas Seferiadis dans les colonnes du Journal des Sables. « On n’a rien lâché malgré un début de saison compliqué. L’équipe et le staff ont été exemplaires. »

Un Boulefaa record

A contrario, battu dans le Doubs, Berck a tout perdu. Sans son leader Duane Morgan, cloué au banc toute la soirée par Steed Tchicamboud (dont l’arrivée sur le banc début février n’aura donc pas servi d’électrochoc), l’ABBR s’est incliné et va retrouver la Nationale 2 après deux années en NM1, un championnat plus conforme à son standing de club historique du basket français. Battue lors de ses trois dernières sorties, l’équipe nordiste a même laissé filer la 4e place, certainement synonyme de repêchage après la décision de Pont-de-Chéruy de ne pas repartir en NM1. Elle sera occupée par le perdant du duel Poissy – Feurs, prévu le 3 mai. Alors que les deux clubs sont à égalité, le vainqueur validera automatiquement son maintien sportif.

Enfin, le CEP Lorient l’a emporté dans l’antre du Pôle France (74-58), malgré le deuxième double-double d’affilée de Jonas Boulefaa (17 ans), auteur de sa meilleure performance en Nationale 1 (20 points à 5/12, 10 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 28 d’évaluation). Officiellement, l’équipe bretonne est déjà reléguée mais peut tout de même viser une 4e place finalement salvatrice grâce au retrait du SOPCC. Pour cela, il faudra l’emporter contre LyonSO dans deux semaines, tout en espérant que Poissy perde face à Feurs.