Madjid Ahamadi, basketteur à Besançon, est porté disparu

Joueur de l'équipe Prénationale du Besançon Avenir Comtois, Madjid Ahamadi n'a plus donné signe de vie depuis une semaine...

Juste avant le coup d’envoi du match entre Besançon et Caen samedi soir, la sœur de Madjid Ahamadi est venu relayer un appel à témoins poignant dans le rond central des Montboucons, accompagné de ses parents, de sa famille et de ses amis. Depuis le petit matin du dimanche 19 novembre, les proches du meneur de la réserve du BesAC, évoluant en Prénationale, vivent dans une insoutenable attente : celle de savoir ce qui est arrivé à Madjid…

Mahorais d’origine, vu dans nombre d’équipes de la région Franche-Comté (Besançon Basket Club, Pontarlier, Salins-les-Bains), le jeune homme de 1,78 m et 24 ans n’a plus donné signe de vie après une soirée passée en discothèque au QG Club, sur les berges du Doubs. Raccompagné par ses amis dans une voiture afin qu’il puisse s’y reposer, Madjid Ahamadi avait disparu quelques minutes plus tard. Alors que la piste de la chute accidentelle dans les eaux du Doubs est privilégiée, les recherches entreprises tout au long de la semaine n’ont rien donné…